VIDEO WTA Brisbane: Elina Svitolina, înfrângere drastică la debutul în noul sezon

Elina Svitolina (6 WTA), cap de serie numărul 4, a fost învinsă fără drept de apel în prima rundă la turneul Premier de la Brisbane. Ucraineanca a câștigat doar două game-uri în meciul cu americanca Danielle Rose Collins (29 WTA), care s-a impus cu 6-1, 6-1.

Aflată într-o zi de grație, Collins (26 de ani) a avut nevoie de doar 56 de minute pentru a o învinge pe finalista de la Turneul Campioanelor. Americanca a avut un procentaj de 77% la punctele câștigate cu primul serviciu, față de 38% al Elinei. Collins a bifat cinci ași și a comis o dublă greșeală, în timp ce ucraineanca a avut trei duble greșeli.



Collins va juca în optimi cu învingătoarea dintre Donna Vekic (Croația, 19 WTA) și Yulia Putintseva (Kazakhstan, 34 WTA).

Elina Svitolina a câștigat turneul de la Brisbane în anul 2018.



Turneul de la Brisbane (Australia) este de categorie "Premier", se dispută în perioada 6-12 ianuarie 2020 și are premii totale în valoare de $1,434,900. Competiția se desfășoară pe hard, iar principala favorită este Ashleigh Barty (Australia). Campioana en-titre este Karolina Pliskova (Cehia).

Rezumatul meciului Svitolina vs Collins:

