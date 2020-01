Elina Svitolina (6 WTA), cap de serie numărul 4, a fost învinsă fără drept de apel în prima rundă la turneul Premier de la Brisbane. Ucraineanca a câștigat doar două game-uri în meciul cu americanca Danielle Rose Collins (29 WTA), care s-a impus cu 6-1, 6-1.

Collins va juca în optimi cu învingătoarea dintre Donna Vekic (Croația, 19 WTA) și Yulia Putintseva (Kazakhstan, 34 WTA).

Turneul de la Brisbane (Australia) este de categorie "Premier", se dispută în perioada 6-12 ianuarie 2020 și are premii totale în valoare de $1,434,900. Competiția se desfășoară pe hard, iar principala favorită este Ashleigh Barty (Australia). Campioana en-titre este Karolina Pliskova (Cehia).



Danielle Collins wraps up a big win! Beats former champion Svitolina 6-1, 6-1! #BrisbaneTennis pic.twitter.com/lEXCrKDEzq

Just lovely from Danielle Collins! #BrisbaneTennis pic.twitter.com/GyPO9gdb03

Collins has come out firing against Svitolina!#BrisbaneTennis pic.twitter.com/S525E8530L