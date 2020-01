​ATP Cup: Cine participă și care este formatul competiției care va debuta vineri

​ATP Cup 2020, prima ediţie a competiţiei masculine de tenis pe echipe, va debuta vineri cu meciul dintre Grecia şi Canada de la Brisbane, în timp ce marea favorită se anunţă Spania, actuala campioană a Cupei Davis, singura echipă care contează pe doi jucători din Top 10 (Rafa Nadal şi Roberto Bautista), relatează EFE.

*În România, competiția va fi transmisă în direct de Eurosport.



24 de echipe la startul noii întreceri



ATP Cup 2020 reuneşte 24 de echipe repartizate în şase grupe, care vor juca la Sydney, Perth şi Brisbane după sistemul fiecare cu fiecare. Primele şase clasate şi primele două echipe de pe locul doi avansează în sferturile de finală.

Când se vor juca meciurile



Cum arată grupele și cine face parte din fiecare echipă:



Grupa A (Brisbane):



Serbia (Novak Djokovic, Dusan Lajovic), Franţa (Gael Monfils, Benoit Paire), Africa de Sud (Kevin Anderson, Lloyd Harris), Chile (Cristian Garin, Nicolas Jarry)

Grupa B (Perth):



Spania (Rafael Nadal, Roberto Bautista), Japonia (Kei Nishikori, Yoshihito Nishioka), Georgia (Nikoloz Basilaşvili, Aleksandr Metreveli), Uruguay (Pablo Cuevas, Martín Cuevas)

Grupa C (Sydney):



Bulgaria (Grigor Dimitrov, Dimitar Kuzmanov), Belgia (David Goffin, Steve Darcis), Marea Britanie (Daniel Evans, Cameron Norrie), Republica Moldova (Radu Albot, Alexander Cozbinov)



Grupa D (Perth):



Rusia (Daniil Medvedev, Karen Hascianov), Italia (Fabio Fognini, Stefano Travaglia), SUA (John Isner, Taylor Fritz), Norvegia (Casper Ruud, Viktor Durasovic)

Grupa E (Sydney):



Austria (Dominic Thiem, Dennis Novak), Croaţia (Borna Coric, Marin Cilic), Argentina (Diego Schwartzman, Guido Pella)

Grupa F (Brisbane):



Germania (Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff), Grecia (Stefanos Tsitsipas, Michail Pervolarakis), Canada (Denis Shapovalov, Felix Auger-Aliassime), Australia (Nick Kyrgios, Alex de Minaur).



