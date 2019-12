Jean-Julien Rojer, partenerul lui Horia Tecău: "Fanii români mă recunosc peste tot, uneori mă întâlnesc prin trafic sau pe la magazine și mă felicită"

Horia Tecău și Jean-Julien Rojer sunt gata să înceapă al 7-lea sezon împreună în circuitul mondial. ATP le-a recunoscut recent meritele din ultimul deceniu, cei doi fiind devansați doar de frații Bob și Mike Bryan în ierarhia performanțelor din ultimii 10 ani. Olandezul este recunoscut peste tot de fanii români, aceștia felicitându-l cu fiecare ocazie.







"Horia mi-a spus că își dorește enorm o medalie alături de Florin, astfel că am fost de acord ca ei să joace mai multe turnee de pregătire înainte de Rio. Am fost acolo cu ei până în ultima zi, mi-a părut foarte rău că au pierdut finala. Pot spune fără îndoială că a fost un meci de o foarte ridicată calitate, consider că își are locul în TOP 3 partide de dublu pe care eu le-am văzut vreodată. După atâția ani alături de Horia, fanii români mă recunosc peste tot, uneori mă întâlnesc prin trafic sau pe la magazine și mă felicită. Acest respect pe care mi-l poartă îmi aduce multă energie pe teren" - Jean Julien Rojer, pentru Tiebreak.ro.





Parteneriatul cu Horia Tecău, precum o căsnicie







“În cazul meu și al lui Horia, anul viitor va fi al șaptelea în care jucăm împreună. Toată lumea vorbește despre beneficiile unui parteneriat de lungă durată. Totuși există și destule provocări, anumite dificultăți peste care trebuie să trecem. Sunt echipe care joacă pentru prima dată la începutul unui an. Totul este precum într-o relație. La început vei încerca să te comporți cât mai bine, să îți arăți doar părțile pozitive“ - Jean Julien Rojer.