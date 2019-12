Simona Halep nu va participa la FedCup în 2020 - "Am ales Olimpiada ca obiectiv principal"

Simona Halep a declarat, vineri seară, după ce a primit premiul pentru jucătoarea anului la Gala Tenisului Românesc, că nu va participa la FedCup în 2020, principalul său obiectiv fiind Jocurile Olimpice de la Tokyo, unde speră să obțină o medalie.











"Am analizat foarte mult programul cu echipa mea şi am ajuns la concluzia că va fi foarte greu să particip la Fed Cup anul viitor şi am ales Olimpiada ca obiectiv principal. Ca să pot să fiu aptă 100% pentru Olimpiadă, mi-am propus să am grijă de corpul meu, să am grijă la oboseală, pentru că nu vreau să ajung stoarsă emoțional la Olimpiadă și să nu fiu în stare să dau tot ce am mai bun. Așa că am ales Olimpiada anul următor și le urez multă baftă fetelor. Asta nu înseamnă că mă retrag din Fed Cup. Voi juca cu mare drag în continuare pentru România și o voi face cu mândrie", a declarat Simona Halep, la Gala Tenisului Românesc.





"Cu rezultatele de până acum, am îndrăznit să spun că vreau aurul la Olimpiadă, însă va fi un turneu diferit, o încărcătură emoțională diferită. N-aș vrea acum să spun că o să câștig cu siguranță. În tenis nu se știe niciodată, dar mă voi pregăti, voi face tot ce îmi stă în putere ca să fiu 100% în acea săptămână, să dau tot ce am mai bun și să câștig o medalie. Nu contează ce fel, dar vreau o medalie.





Ce ține de Grand Slam-uri și de celelalte turnee, bineînțeles că îmi doresc să câștig încă un Grand Slam. Pe lângă Olimpiadă, este principalul obiectiv, însă nu știu ce se va întâmpla. Vreau să iau săptămână cu săptămână și să văd cât poate fi de bun anul acesta", a mai spus Halep, la Digi Sport.







Echipa de FedCup a României va întâlni Rusia în play-off-ul pentru calificarea la Turneul Final al FedCup. Confruntarea va avea loc în zilele de 7 și 8 februarie, la Cluj-Napoca.





Dacă va trece de Rusia, România (semifinală în actuala ediție a FedCup) se va califica la Turneul Final care va avea loc la Budapesta în perioada 14-19 aprilie 2020 (pe zgură, în Laszlo Papp Arena).



România și Rusia nu s-au întâlnit până acum, dar în schimb tricolorele s-au duelat cu fosta URSS.



De fiecare dată, URSS s-a impus: 1978, la Melbourne, în sferturi, scor 3-0, și în 1986, la Praga, în turul al doilea, scor 3-0.



Care vor fi meciurile din play-off:



USA vs Letonia

Olanda vs Belarus

Romania vs Rusia

Brazilia vs Germania

Spania vs Japonia

Elveția vs Canada

Belgia vs Kazakhstan

Slovacia vs Marea Britanie.



Din 2020, competiția își va schimba formatul: se va disputa sub forma unui turneu final, care va avea loc în perioada 14-19 aprilie 2020, la Budapesta. La întrecere vor lua parte câștigătoarele din cele opt meciuri din play-off și alte patru formații: Australia, Franța (finalistele din acest an), Ungaria (țara gazdă) și Cehia (wild-card).



Care va fi formatul



Vor fi patru grupe de trei echipe, prima clasată urmând să meargă în semifinale. Finalistele vor avea locul asigurat la ediția următoare, în timp ce echipele de la locurile 3-10 vor disputa calificări. Vor fi premii totale în valoare de 18 milioane de dolari. Din această sumă, 12 milioane vor merge în premiile jucătoarelor, iar 6 milioane către federațiile de specialitate. Într-un duel vor fi două partide de simplu și una de dublu.