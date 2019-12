FRT: Simona Halep, desemnată jucătoarea anului 2019 - Lista completă a câștigătorilor

Simona Halep (4 WTA) a primit, vineri seară, în cadrul galei anuale organizate de Federația Română de Tenis, premiul pentru cea mai bună jucătoare de tenis din România în 2019.



În 2019, Simona Halep a câștigat turneul de la Wimbledon, al doilea Grand Slam al carierei. Ea mai disputat două finale, la Doha și Madrid.





"Vreau să mulțumesc tuturor celor care au venit astăzi și sunt prezenți la acest eveniment. Este un eveniment frumos, de câțiva ani mă aflu pe această scenă și pot să spun că este o mare onoare. Am avut alături de mine mulți oameni care m-au ajutat să ajung aici unde sunt astăzi. Vreau să le mulțumesc din tot sufletul pentru sprijin și pentru încrederea acordată. Este un moment frumos să mă uit în spate. Anul acesta am avut un rezultat remarcabil, trofeul de la Wimbledon. Doar în vis mă gândeam la asta. Mă bucur că mi-am îndeplinit visul, că am putut să câștig acest trofeu prestigios. Chiar dacă nu a fost per total un an foarte bun, îl consider cel mai bun câștigând Wimbledon-ul.





Momentele de la FedCup au fost unice și nu le pot înlocui cu nimic. Vreau să mulțumesc echipei că a fost alături și că toate am tras ca să jucăm acea finală, dar nu am reușit, însă am dat tot ce am putut și tot ce am avut mai bun ca să ajungem acolo. Nu regret niciun moment pe terenul de tenis jucând pentru țară și o voi face în continuare cu mare drag și cu mândrie.

Vreau să mulțumesc domnului căpitan, care a fost înțelegător și când am fost mai puțin calmă pe teren. A fost și este un mentor foarte bun și ne oferă liniștea de care avem nevoie atunci când suntem sub stres" - Simona Halep.



Olimpiada, principalul obiectiv pentru Halep în 2020



"Anul următor va fi un an destul de greu, pentru că avem Olimpiada. Este prioritatea mea și îmi doresc tare mult să câștig o medalie. De aceaa voi participa la tot ce se poate: simplu, dublu și dublu mixt. O să fac tot ce îmi stă în putere să reușesc acest rezultat și să aduc o medalie țării noastre, cu mare drag și cu onoare", a mai spus Simona Halep.





Horia Tecău, ales pentru al treilea an consecutiv cel mai bun jucător de tenis din România, nu a fost prezent Gală. În 2019, Tecău (locul 19 ATP la dublu) a cucerit două trofee, alături de olandezul Jean-Julien Rojer: Madrid (Masters 1.000) și Basel. Ei au mai ajuns în ultimul act la Washington și Rotterdam.







Premiile acordate la Gala Tenisului Românesc 2019:





Jucătoarea anului - Simona Halep





Jucătorul anului - Horia Tecău





Antrenorul anului la seniori - Daniel Dobre





Antrenorul anului la juniori - Alexandru Banciu









Juniorul anului - Filip Jianu





Junioara anului - Fatima Keita





Juniorul cu cea mai rapidă ascensiune - Nicholas Ionel







Jucătoarea cu cele mai multe turnee ITF câștigate - Oana Simion







Premiu pentru cea mai rapidă ascensiune în clasamentul WTA - Patricia Ţig







Premiu pentru campionii naționali la seniori - Dan Tomescu, Andreea Mitu







Premiu special pentru echipa de FedCup - Simona Halep, Monica Niculescu, Irina Begu, Mihaela Buzărnescu, Raluca Olaru, Alina Tecșor, Florin Segarceanu





Premiu special pentru cei 10 ani de Cupa Davis - Marius Copil







Premiu special cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la prima finală de Cupa Davis - Ion Țiriac, Ilie Năstase.







Premiu pentru întreaga carieră de antrenor - Radu Popescu, Ioan Macoveciuc