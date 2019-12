VIDEO WTA: Top 10 al rivalităților deceniului - Simona Halep vs Maria Sharapova, pe locul 2

WTA a stabilit un top al rivalităţilor deceniului în circuitul feminin, ierarhie în care apare și numele Simonei Halep. Rivalitatea dintre româncă și rusoaica Maria Sharapova ocupă locul al doilea.



Conform topului prezentat într-un filmuleţ pe rețelele de socializare, cu descrierea "Să jucăm din nou! Topul 10 al rivalităţilor deceniului sigur încântă", rivalitatea Simona Halep – Maria Sharapova ocupă locul doi şi rivalitatea Simona Halep – Elina Svitolina se află pe locul nouă.

Simona Halep și Maria Sharapova s-au duelat de nouă ori de-a lungul timpului. Rusoaica a câștigat șapte dintre întâlniri, în timp ce Halep s-a impus în ultimele două confruntări, în 2018, în semifinale la Roma (scor 4-6, 6-1, 6-4) și în 2017, în optimi la Beijing (scor 6-2, 6-2).

În ceea ce privește rivalitatea cu Elina Svitolina, Halep este condusă și de ucraineancă la meciurile directe, scor 5-4. Cele două jucătoare s-au înfruntat de trei ori în 2019. Halep s-a impus în semifinale la Doha, scor 6-3, 3-6, 6-4, și în semifinale la Wimbledon, scor 6-1, 6-3. Svitolina a câștigat ultima întâlnire, în grupe la Turneul Campioanelor, scor 7-5, 6-3.



Topul complet este următorul:



1. Serena Williams – Venus Williams

2. Simona Halep – Maria Sharapova

3. Karolina Pliskova – Angelique Kerber

4. Serena Williams – Maria Sharapova

5. Petra Kvitova – Agnieszka Radwanska

6. Viktoria Azarenka – Li Na

7. Naomi Osaka – Belinda Bencic

8. Maria Sharapova – Li Na

9. Simona Halep – Elina Svitolina

10. Serena Williams – Karolina Pliskova



Let's play again!



The Top 10 rivalries of the decade are sure to thrill. pic.twitter.com/me7VidozXW