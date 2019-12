Kim Clijsters va reveni în circuit la turneul de la Monterrey

Revenirea ei pe terenurile de tenis era programată în ianuarie 2020, dar a fost amânată din cauza unei accidentări la genunchi.



"Ultimele săptămâni au trecut cu bine. Genunchiul meu este mult mai bine, dar nu este complet restabilit. Mai trebuie să fiu răbdătoare un pic", a declarat Clijsters, într-un film publicat pe Instagram.



Ea mai are în vedere participarea la turneele de la Indian Wells (9-22 martie) şi Charleston (4-12 aprilie).



După ce a câştigat un grand slam, la US Open, în 2005, Clijsters s-a retras prima dată în 2007, pentru a-şi întemeia o familie. Ea a revenit pe teren, în 2009, şi a mai câştigat trei grand slam-uri, de două ori la US Open şi o dată Australian Open, înainte de a se retrage din nou, în 2012.



În cariera ei, belgianca a câştigat 41 de turnee şi a fost 20 de săptămâni numărul 1 mondial. Ea are trei copii, o fată, Jada, născută în 2008, şi doi băieţi Jack, născut în 2013 şi Blake, în 2016.



În calitate de fost număr 1 mondial, Kim Clijsters poate beneficia într-un sezon de un număr nelimitat de wild card-uri. Ca să fie înregistrată în clasament, ea trebuie să joace trei turnee şi să câştige cel puţin zece puncte WTA.