Site-ul WTA: Simona Halep, trei declarații memorabile în 2019

Trei dintre declarațiile date de Simona Halep în 2019 fac parte din topul citatelor realizat de WTA pentru sezonul încheiat. De asemenea, canadianca Eugenie Bouchard a intrat în această categorie după ce și-a exprimat uimirea față de fizicul sportivei din România.





"Stomacul meu nu s-a simțit foarte bine înainte de meci", este prima declarație a Simonei Halep din lista realizată de WTA. Mărturisirea avea loc după finala memorabilă de la Wimbledon, câștigată contra americancei Serena Williams, scor 6-2, 6-2.



"Am simțit că am fost lovită de un tren", spunea Halep, făcând referire la meciul din optimile de finală ale Australian Open, disputat tot împotriva Serenei Williams. Atunci, jucătoarea din SUA își adjudeca primul set după doar 20 de minute și se impunea în decisiv, scor 6-1, 4-6, 6-4.



"Ultima oară te-am omorât, așa că sunt nerăbdătoare să te omor din nou", scria Halep, în septembrie, pe rețelele de socializare, când a anunțat revenirea lui Darren Cahill în stafful său tehnic.



"I-ați văzut mărimea picioarelor?! Nu e vorba doar despre înălțime", este declarația făcută de Eugenie Bouchard, în care explica de ce înălțimea scăzută a lui Halep nu este un dezavantaj atât de mare, sportiva din România putând să compenseze la alte capitole.



Simona Halep (4 WTA) va începe noul an cu turneul de la Adelaide (Australia), care se va disputa în perioada 12-18 ianuarie, transmite Mediafax.