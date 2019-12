​VIDEO Simona Halep, favorita fanilor pentru al treilea sezon consecutiv

Surprinzător, Halep a câştigat la mică diferenţă faţă de poloneza Iga Swiatek, locul 60 WTA, în vârstă de 18 ani.

Petra Kvitova din Cehia a fost pe locul 3, înaintea japonezei Naomi Osaka, ucrainencei Elina Svitolina şi a jucătoarei canadiene de origine română Bianca Andreescu.

Înaintea româncei, o altă jucătoare poloneză, Agniezka Radwanska, a câştigat de şase ori la rând aceast titlu.

În ancheta din acest an, alături de Halep au fost nominalizate 28 de jucătoare, între care americancele Serena şi Venus Williams, sportiva canadiană de origine română Bianca Andreescu, sportiva cehă Karolina Pliskova, australianca Ashleigh Barty, japoneza Naomi Osaka, ucraineanca Elina Svitolina şi germana Angelique Kerber, scrie News.ro.

It's a 3️⃣-peat!



For the third year in a row, @Simona_Halep takes the \uD83D\uDC51 in the WTA Fan Favorite voting---> https://t.co/VFlSKNpC7j pic.twitter.com/oONOl0Noh5