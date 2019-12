Ashleigh Barty și Rafael Nadal, numiți Campionii Mondiali ITF ai anului 2019

Ash este prima jucătoare de tenis din Australia numită Campioană Mondială ITF. Barty a avut un an incredibil, cele mai importante titluri ale acesteia fiind Roland Garros, Turneul Campioanelor și Miami.







"Mă simt onorată să fiu numită Campioana Mondială ITF a acestui an. 2019 a fost un an incredibil. Am câștigat Roland Garros și am ajuns în finala Fed Cup. Sunt mândră de mine și de echipa mea pentru ce am realizat și abia aștept să înceapă sezonul din 2020" - Ashleigh Barty, citată de WTA Tennis.







În ceea ce-l privește pe Rafa, acesta a primit pentru a patra oară titlul de Campion Mondial ITF.







"Sunt foarte fericit că am fost numit Campion Mondial ITF. Să închei sezonul pe locul 1 în clasamentul ATP pentru a cincea oară și să câștig alte două turnee de Grand Slam în acest an este ceva ce nu credeam că este posibil în urmă cu câțiva ani. Și ca un final perfect, a fost ceva special să câștig Cupa Davis. Îi mulțumesc echipei mele că a fost lângă mine în tot acest timp", a completat Nadal.



