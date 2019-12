Monica Puig nu va participa la Australian Open

Monica Puig, campioană olimpică la Rio de Janeiro în 2016, a anunțat pe contul personal de Instagram că nu va participa la Australian Open, primul Grand Slam al anului viitor.







Sportiva din Puerto Rico s-a operat la cot în urmă cu doar câteva zile și nu va fi pe teren la întrecerea de la Melbourne.







''Am trăit o traumă după ce am câştigat ceva atât de important, am primit o 'palmă' care m-a trântit la pământ. După JO 2016, am trăit probabil cei mai dificili ani din viaţa mea'', a precizat Puig făcând referire la medalia de aur câștigată în proba de simplu la JO de la Rio de Janeiro.







În acest an, Monica a schimbat patru antrenori, iar în acest moment colaborează cu belgianul Philippe De Haes.





Monica Puig se află pe locul 79 în ierarhia WTA, iar cel mai sus în clasament s-a aflat pe 27, în data de 26 septembrie 2016.