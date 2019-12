Născută în 1912 în Germania, ea locuieşte acum în Argentina. Ea avea 86 de ani când l-a descoperit pe Federer, care debuta la profesionişti în 1998.

"Când jucaţi, eu mă opresc din tot şi vă urmăresc", i-a spus ea lui Federer.

"Pare mai tânăr ca în poze. Toată lumea spune că trebuie să se retragă, că este prea bătrân, dar nu e bătrân, este ridicol. Habar nu au oamenii ce înseamnă să fii bătrân sau tânăr", a declarat Dorothea.

