Simona Halep, despre Francesca Schiavone: "O aștept pe terenul de tenis, după ce se recuperează"

Simona Halep s-a declarat fericită şi onorată că fosta jucătoare Francesca Schiavone a declarat că ar dori să o antreneze, potrivit News.ro. Jucătoarea din România a afirmat că o așteaptă pe italiancă pe terenul de tenis, după recuperare.





"Sunt foarte fericită şi onorată că Francesca s-a gândit la mine. Ea a fost întotdeauna o luptătoare extraordinară, una care nu renunţă niciodată şi am fost inspirată şi de ea când am crescut ca jucătoare. Mi-a părut foarte rău să aud că este bolnavă, dar nu sunt deloc surprinsă cum a înfruntat cancerul şi l-a învins. Acum, Francesca încearcă să se recupereze la maximum şi eu abia aştept să o văd din nou în preajma terenului de tenis", a declarat Halep, pentru Gazzetta dello Sport.





"Dacă ar fi să mă întorc ca antrenoare, aş dori să lucrez cu un jucător sau cu o jucătoare italiană. Dacă propunerea ar veni din străinătate, aş fi onorată să o antrenez pe Halep, pentru că este o fată serioasă, talentată şi cu potenţial de a redeveni numărul 1 mondial şi de a rămâne acolo mult timp", afirmase italianca despre Halep.





Fosta jucătoare de tenis Francesca Schiavone, în vârstă de 39 de ani, a anunţat, vineri, că în ultimele luni nu a mai fost activă pe reţelele de socializare deoarece a luptat cu cancerul, dar a învins boala şi acum este fericită.





“Salutări tuturor, după 7-8 luni de absenţă din social media şi din lume, vreau să vă împărtăşesc ce mi s-a întâmplat. Am fost diagnosticată cu cancer. Am făcut chimioterapie, am avut de dus o luptă grea şi acum încă respire, am câştigat această luptă. Iar acum am revenit în acţiune”, a scris Schiavone pe Twitter, în limba engleză.





Ea a ataşat şi un filmuleţ, în care spune, în italiană, că pentru ea a fost lupta cea mai grea din viaţa sa. “Cel mai frumos lucru este că am reuşit să câştig această luptă. Când mi-au spus asta în urmă cu câteva zile, am fost foarte fericită. Şi acum sunt fericită”, a adăugat fosta sportivă.





Francesca Schiavone s-a retras din activitatea competiţională în septembrie 2018. Ea este prima jucătoare italiană care a câştigat un grand slam (Roland Garros, în 2010) şi are în palmares opt trofee şi încă 12 finale jucate la simplu. La dublu, Schiavone a câştigat şapte trofee. În plus, Francesca Schiavone a câştigat de trei ori Fed Cup cu echipa Italiei: 2006, 2009, 2010.