VIDEO Francesca Schiavone a anunțat că a învins cancerul: "Am dus o luptă grea, dar am câştigat-o"

Fosta jucătoare de tenis Francesca Schiavone, în vârstă de 39 de ani, a anunţat, vineri, că în ultimele luni nu a mai fost activă pe reţelele de socializare deoarece a luptat cu cancerul, dar a învins boala şi acum este fericită, scrie News.ro.





“Salutări tuturor, după 7-8 luni de absenţă din social media şi din lume, vreau să vă împărtăşesc ce mi s-a întâmplat. Am fost diagnosticată cu cancer. Am făcut chimioterapie, am avut de dus o luptă grea şi acum încă respir, am câştigat această luptă. Iar acum am revenit în acţiune”, a scris Schiavone pe Twitter, în limba engleză.



Ea a ataşat şi un filmuleţ, în care spune, în italiană, că pentru ea a fost lupta cea mai grea din viaţa sa. “Cel mai frumos lucru este că am reuşit să câştig această luptă. Când mi-au spus asta în urmă cu câteva zile, am fost foarte fericită. Şi acum sunt fericită”, a adăugat fosta sportivă.



Schiavone s-a retras din tenis în 2017. Ea a câștigat opt turnee în cariera sa, cel mai important succes fiind la Roland Garros în 2010. Francesca a mai jucat finala de la Roland Garros în 2011, însă a pierdut în fața chinezoaicei Na Li.

Cea mai bună clasare din carieră pentru Francesca Schiavone a fost locul patru, în 31 ianuarie 2011.



Ce turnee a câștigat de-a lungul carierei

Bogota (2017), Rio de Janeiro (2016), Marrakech (2013), Strasbourg (2012), Barcelona, Roland Garros (2010), Moscova (2009), Bad Gastein (2007).



