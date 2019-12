WTA: Ashleigh Barty, aleasă jucătoarea anului 2019

Nu a fost loc de surprize, rezultatele stând mărturie anului fantastic pe care l-a avut Ashleigh Barty. Australianca a fost aleasă, miercuri, jucătoarea anului 2019, într-o anchetă organizată pe site-ul oficial al WTA.



Marea câștigătoare a fost aleasă pe baza voturilor presei intenaționale, iar Barty a fost preferata jurnaliștilor. Australianca a adunat 82% din numărul total de voturi.

.@ashbarty won't soon forget her 2019 season, and she adds to her accolades as the WTA Player of the Year --> https://t.co/qnkBn0Tqac pic.twitter.com/qPIO6erZLj