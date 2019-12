Juniorul Alex Coman, după ce a câștigat turneul Eddie Herr: "Visez să iau titlul de la Wimbledon"

La finalul săptămânii precedente, un tânăr jucător din România cucerea titlul la categoria Under 14 ani a celebrei întreceri "Eddie Herr". Este vorba de Alexandru Mihai Coman, din Craiova.

Născut pe 15 ianuarie 2005, Alex ocupă locul 1 în clasamentul Tennis Europe la categoria Under 14 ani. El este multiplu campion național, lider la categoriile de vârstă Under 14, dar și Under 16. La Campionatele Europene U14, desfășurate în vară la Most (Cehia), a luat o medalie de aur și una de bronz.

În turneul organizat în startul lunii decembrie în Florida, Alex și-a respectat statutul de principal favorit, chiar dacă nu a avut decât 3 zile de acomodare în SUA.



Eddie Herr International Junior Championship reprezintă una dintre cele mai importante competiții la nivel mondial. De-a lungul anilor, printre câștigători s-au numărat Maria Sharapova, Jelena Jankovic și Andy Roddick, foști ocupanți ai locului 1 în lume în clasamentele WTA, respectiv ATP.



"Mi-aș dori să câștig toate turneele de Grand Slam, dar visul meu este Wimbledon", a precizat Alexandru Mihai Coman pentru Tiebreak.ro.

Click aici dacă vrei să citești continuarea interviului acordat de Alexandru Coman pentru Tiebreak.ro.