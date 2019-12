VIDEO Înfrângerea Simonei Halep la US Open, surpriza negativă a anului în circuitul WTA

WTA a alcătuit un Top 5 al celor mai surprinzătoare înfrângeri din circuit în 2019, iar primul loc este ocupat de Simona Halep. Este vorba despre eșecul româncei în turul al doilea de la US Open, unde a fost învinsă de americanca Taylor Townsend, scor 6-2, 3-6, 6-7(4).





"Townsend a oprit seria victorioasă a româncei în turneele de Grand Slam cu o revenire care i-a lăsat pe spectatori fără cuvinte", a notat WTA.









Top 5 înfrângeri în 2019:





1. Taylor Townsend vs Simona Halep 2-6, 6-3, 7-6(4) (US Open)







5. Sofia Kenin vs Ashleigh Barty 6-7(5), 6-3, 6-4 (Toronto)4. Victoria Azarenka vs Elina Svitolina 4-6, 6-1, 7-5 (Roma)3. Bianca Andreescu vs Angelique Kerber 6-4, 3-6, 6-4 (Indian Wells)2. Cori Gauff vs Venus Williams 6-4, 6-4 (Wimbledon)