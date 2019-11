Cupa Davis, noul format și asemănarea cu o tabără de refugiați

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis, Ion Ţiriac, a declarat, joi, că sala Caja Magica din Madrid, care a găzduit prima ediţie a Cupei Davis în noul format, a arătat ca o "tabără de refugiaţi" şi că preşedintele federaţiei internaţionale (ITF), David Haggerty, ar trebui să îşi dea demisia pe loc dacă ar avea onoare.





"Glumiţi? Care Cupă Davis? Nu numai că nu mi-a plăcut, dar este o parodie a unui eveniment vechi de 120 de ani... Şi era de aşteptat.... Eu am spus asta imediat după ce s-a schimbat sistemul, iar marile publicaţii ale lumii începând cu New York Times mi-au luat declaraţiile. Întâmplarea face că am fost cu Ilie Năstase acolo (n.r. - la Madrid) şi ne-am dus sâmbătă la semifinala de Cupa Davis, adică de Campionat Mondial, între Rusia şi Canada, iar la ora 17:00 când era în toi în tribună erau 3.000 de spectatori. Iar la un meci, mi se pare Argentina cu Croaţia, au fost 15 spectatori", a spus Ţiriac, unul dintre cei care au contestat noul format al Cupei Davis încă de la început.



"Au fost cumpărate 18 vestiare, toate portabile... aşa cum sunt toaletele alea închiriate când ai un eveniment. Aşa au luat ei vestiarele... arăta ca o tabără de refugiaţi acolo. M-am întâlnit acolo din nou cu reporterul de la New York Times şi m-a întrebat dacă îmi schimb părerea. I-am spus: "Da, mi-o schimb. Dacă ar avea onoare, preşedintele federaţiei internaţionale, care a vândut aceste drepturi şi banii nu ştim unde sunt nici acum, ar trebui să demisioneze pe loc", a adăugat Ţiriac.



Între 18 şi 24 noiembrie în sala Caja Magica din Madrid a fost organizată prima ediţie a Cupei Davis în noul format, intitulată "Davis Cup Finals", meciurile Grupei Mondiale desfăşurându-se în cadrul unui singur turneu. Fotbalistul spaniol Gerard Pique a organizat Davis Cup Finals prin intermediul societăţii sale Kosmos.





Investiţia în acest nou format, în valoare de 3 miliarde dolari, aparţine societăţii japoneze de comerţ electronic Rakuten, care a semnat un parteneriat cu Cupa Davis pentru următorii 25 de ani. Acest lucru a permis garantarea unor premii substanţiale pentru cele 18 echipe participante la turneul final.