Mutarea regelui - Cum vrea Roger Federer să îi concureze pe cei de la Nike și Adidas

Roger Federer alergand in incaltarilor celor de la On Running

A avut un parteneriat ce părea pentru totdeauna cu Nike, dar în 2018 au luat-o pe drumuri diferite. Roger Federer a continuat să poarte încălțările producătorului american, chiar dacă a semnat un contract fabulos cu Uniqlo. A sosit însă momentul ca marele campion elvețian să fie parte din această piață: a devenit investitor și imaginea firmei On-Running.







Lansarea oficială a fost făcută, iar Roger este deja imaginea producătorului elvețian de încălțăminte sport.







Federer a postat pe Instagram un video în care poate fi văzut cum aleargă în încălțările celor de la On-Running prin Central Park din New York.







Ce spune Roger despre noul pas din viața sa





"Am crezut și am visat mereu spre înălțimi. Nu am făcut niciodată ceva atât de îndrăzneț sau investiții nebunești, dar aceasta este cea mai importantă din viața mea. Sunt foarte încrezător că alături de oamenii potriviți vom avea un viitor strălucitor. Era imposibil să ignor acești pantofi sport: toată lumea îi are, de la lumea de pe stradă până la prietenii și soția mea" - Roger Federer despre investiția pe care a făcut-o la "On-Running".







Dacă este să ne luăm după imaginile postate pe site-ul oficial al elvețienilor, marele campion este investitor, imagine și chiar designer al celor de la On-Running.







Mister Perfect a precizat că este vorba de o sumă importantă investită în acest proiect, fără însă să spună cu exactitate despre câți bani este vorba.





Reamintim că Federer încasează 30 de milioane de dolari pe an de la Uniqlo, contractul cu producătorul nipon întinzându-se pe 10 ani.











Reclama postată deja de Fedex pe contul personal de Instagram: