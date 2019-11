VIDEO Spania a câștigat Cupa Davis (2-0 vs Canada) - Rafael Nadal a adus punctul decisiv

Spania a câștigat Cupa Davis pentru a șasea oară în istorie, după ce a învins în finală echipa Canadei, scor 2-0. Învingătoarea primei ediții a noului format al competiției a fost stabilită după primele două meciuri de simplu. Roberto Bautista-Agut l-a învins pe Felix Auger-Aliassime, iar Rafel Nadal a adus punctul decisiv grație victoriei obținute în fața lui Denis Shapovalov.

Cu o zi înainte de finala Cupei Davis, Roberto Bautista-Agut a fost prezent la înmormântarea tatălui său, însă spaniolul a avut puterea să dea totul pentru a obține victoria în fața lui Felix Auger-Aliassime. Numărul 9 ATP a salvat singura minge de break din primul set, pe care și l-a adjudecat apoi la tie-break, scor 7-3.



Denis Shapovalov (15 ATP) - Rafel Nadal (1 ATP) 3-6, 6-7(7)

Aflat într-o dispoziție de joc excelentă, Rafael Nadal a fost cel care a adus punctul decisiv pentru victoria Spaniei. Meciul cu Denis Shapovalov a fost unul extrem de echilibrat, canadianul câștigând de altfel singura întâlnire directă pe hard (în 2017, la Montreal).

Un break reușit la scorul de 3-2 a fost suficient pentru ca Nadal să se impună în prima manșă. În setul secund, niciunul dintre cei doi jucători nu și-a cedat serviciul, deși ambii au avut ocazii (Nadal a avut două mingi de break la 1-1 și una la 4-4, în timp ce Shapovalov a beneficiat de o șansă la 3-2 în favoarea sa).



Shapovalov a început mai bine tie-break-ul, conducând cu 2-0, însă două mini-break-uri l-au adus în avantaj pe Nadal. La 6-4 pentru iberic, Denis a salvat două minigi de meci, pentru ca mai apoi să aibă șansa de a închide setul (7-6). A urmat însă Nadal la serviciu și a apărut o nou minge de meci pentru spaniol. Shapovalov nu a mai putut face nimic pentru a împiedica victoria lui Nadal. S-a încheiat 6-3, 7-6(7), după o oră și 55 de minute.



Rafael Nadal a contribuit din plin la succesul obținut de Spania la Madrid. Liderul mondial a avut o evoluție fantastică pe parcursul întregii săptămâni, obținând victorii pe linie - 5 la simplu și 3 la dublu.

Pentru Spania este a șasea Cupa Davis din istorie, după cele din 2000, 2004, 2008, 2009 și 2011. Ibericii au mai disputat alte patru finale, în 1965, 1967, 2003 și 2012.

În grupele turneului final al Cupei Davis de la Madrid, Spania a trecut de Rusia și Croația (campioana en-titre), iar apoi le-a eliminat pe Argentina (sferturi) și Marea Britanie (semifinale).



Canada s-a aflat la prima finală din istorie, după ce a reușit să elimine din competiție Australia (sferturi) și Rusia (semifinale). În faza grupelor, canadienii le-au învins pe Italia și SUA.



Ultimele câștigătoare ale Cupei Davis:

2019 Spania

2018 Croația

2017 Franța

2016 Argentina

2015 Marea Britanie

2014 Elveția

2013 Cehia

2012 Cehia

2011 Spania

2010 Serbia

2009 Spania





"It's a dream day. It's been an incredible week. Each player, obviously Rafa, has been incredible. Thank you for being here."@BautistaAgut with some beautiful words after the win.#CANESP #DavisCupMadridFinals #byRakuten pic.twitter.com/YQDw3paGH2