Canada s-a calificat în premieră în finala Cupei Davis, după ce a învins-o cu 2-1 la general pe Rusia. Cele două echipe s-au aflat la egalitate după primele două meciuri de simplu, grație victoriilor obținute de Andrey Rublev și Denis Shapovalov. Suspansul a fost la cote înalte în partida de dublu, acolo unde Pospisil și Shapovalov s-au impus cu 6-3, 3-6, 7-6(5).

Rusia - Canada 1-2

Andrey Rublev (23 ATP) - Vasek Pospisil (150 ATP) 6-4, 6-4

Karen Khachanov (17 ATP) - Denis Shapovalov (15 ATP) 4-6, 6-4, 4-6

Karen Khachanov / Andrey Rublev - Vasek Pospisil / Denis Shapovalov 3-6, 6-3, 6-7(5)



În marea finală, Canada se va duela cu învingătoarea confruntării dintre Spania și Marea Britanie, care se va desfășura de la ora 18:30 (ora României).



