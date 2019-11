Cupa Davis: Cu un Rafael Nadal în mare formă, Spania a făcut pasul spre sferturi

Puternic susţinut de public, Nadal s-a impus fără probleme, cu 6-4, 6-3 în faţa croatul Borna Gojo, după ce Roberto Bautista reuşise să aducă primul punct gazdelor, în duelul cu Nikola Mektic (6-1, 6-3). Nadal l-a înlocuit apoi, în ultimul moment, pe Feliciano Lopez în meciul de dublu, în care a făcut pereche cu Marcel Grannolers, cei doi învingându-i cu 6 -3, 6-4 pe croaţii Ivan Doig şi Mate Pavic.



Acesta este al doilea succes al Spaniei de la debutul competiţiei, după cel înregistrat în faţa Rusiei (2-1). Nadal şi colegii săi au ocupat primul loc în Grupa B, iar vineri vor înfrunta în sferturile de finală una dintre cele mai bune două echipe clasate pe locul secund în cele şase grupe.



Spania se alătură astfel Australiei, cealaltă calificată a zilei de miercuri, după victoria în faţa Belgiei. Serbia lui Novak Djokovic a învins la rândul ei Japonia, dar trebuie să mai aştepte până joi, când urmează să întâlnească Franţa, într-o confruntare decisivă pentru accederea în sferturi.



Marea Britanie, cu fraţii Andy şi Jamie Murray în prim plan, a dispus cu 2-1 de Olanda, batavii fiind eliminaţi din competiţie în urma acestui eşec, al doilea după cel suferit în faţa Kazahstanului.



Rezultate



GRUPA A

Serbia - Japonia 3-0

Filip Krajinovic (Serbia) - Yuichi Sugita (Japonia) 6-2, 6-4

Novak Djokovic (Serbia) - Yoshihito Nishioka (Japonia) 6-1, 6-2

Janko Tipsarevic/Viktor Troicki (Serbia) - Ben McLachlan/Yasutaka Uchiyama (Japonia) 7-6 (5), 7-6 (4)



GRUPA B

Spania - Croaţia 3-0

Roberto Bautista Agut (Spania) - Nikola Mektic (Croaţia) 6-1, 6-3

Rafael Nadal (Spania) - Borna Gojo (Croaţia) 6-4, 6-3

Marcel Granollers/Rafael Nadal (Spania) - Ivan Dodig/Mate Pavic (Croaţia) 6-3, 6-4



GRUPA C

Germania - Argentina 3-0

Philipp Kohlschreiber (Germania) - Guido Pella (Argentina) 1-6, 6-3, 6-4

Jan-Lennard Struff (Germania) - Diego Schwartzman (Argentina) 6-3, 7-6 (8)

Kevin Krawietz/Andreas Mies (Germania) - Maximo Gonzalez/Leonardo Mayer (Argentina) 6-7 (4), 7-6 (2), 7-6 (18)



GRUPA D

Australia - Belgia 2-1

Nick Kyrgios (Australia) - Steve Darcis (Belgia) 6-2, 7-6 (9)

Alex de Minaur (Australia) -. David Goffin (Belgia) 6-0, 7-6 (4)

Sander Gille/Joran Vliegen (Belgia) - John Peers/Jordan Thompson (Australia) 0-1, abandon Australia (victorie cu 6-1, 6-0 la masa verde pentru Belgia).



GRUPA E

Marea Britanie - Olanda 2-1

Andy Murray (Marea Britanie) - Tallon Griekspoor (Olanda) 6-7 (7), 6-4, 7-6 (5)

Robin Haase (Olanda) - Daniel Evans (Marea Britanie) 3-6, 7-6 (5), 6-4

Jamie Murray/Neal Skupski (Marea Britanie) - Wesley Koolhof/Jean-Julien Rojer (Olanda) 6-4, 7-6 (6)



GRUPA F

SUA - Italia 2-1

Fabio Fognini (Italia) - Reilly Opelka (SUA) 6-4, 6-7 (4), 6-3

Taylor Fritz (SUA) - Matteo Berrettini (Italia) 5-7, 7-6 (5), 6-2

Sam Querrey/Jack Sock (SUA) - Simone Bolelli/Fabio Fognini (Italia) 6-7 (4), 7-6 (2), 6-4



