​IMAGINEA ZILEI: Copilul de mingi, visele și realitatea - Recunoașteți personajul?

​În 2000, Spania a câștigat Cupa Davis, iar din echipă făceau parte nume mari precum Alex Corretja, Albert Costa și Juan Carlos Ferrero. Drapelul era purtat de un copil brunețel cu breton. Cel mai probabil, îi privea pe cei de lângă el ca pe niște idoli. Anii au trecut, părul copilului de mingi s-a cam rărit, dar acesta are în palmares trofee la care doar visa în urmă cu 19 ani.



La ediția din 2000, Spania a câștigat competiția după ce a trecut în finală de Australia, scor 3-1. Ultimul act a avut loc la Barcelona (indoor), pe zgură.



Imaginea din 2000 și titlurile de Grand Slam



Albert Costa a câștigat Roland Garros-ul în 2002, iar Juan Carlos Ferrero în 2003. Cu toate acestea, în fotografie avem în total 21 de titluri de Grand Slam. Am putea spune: a crescut destul de bine copilul de mingi, iar la ediția din 2019 a competiției își dorește să câștige a cincea Cupa Davis alături de Spania (după cele din 2004, 2008, 2009, 2011).



2000: Flag bearer for his country \uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8



2019: @RafaelNadal hopes to win his fifth Davis Cup with Spain \uD83C\uDFC6#DavisCupMadridFinals pic.twitter.com/X4j7T9hBM4