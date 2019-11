Cupa Davis: Croația, învinsă cu 3-0 de Rusia; Victorii pentru Canada și Belgia - Rezultatele din prima zi

Cupa Davis a pornit luni la drum într-un nou format, iar prima zi a competiției de la Madrid a adus meciuri extrem de spectaculoase. Rusia a reușit să o învingă pe Croația, deținătoarea Salatierei de Argint, scor 3-0. Tot luni, Canada a câștigat confruntarea cu Italia, scor 2-1, în timp ce Belgia s-a impus în fața Columbiei, scor 2-1.





Rezultatele înregistrate în prima zi de Cupa Davis:



Croația - Rusia 0-3





Borna Gojo (280 ATP) - Andrey Rublev (23 ATP) 3-6, 3-6

Borna Coric (28 ATP) - Karen Khachanov (17 ATP) 7-6(4), 4-6, 4-6

Ivan Dodig / Nikola Mektic - Karen Khachanov / Andrey Rublev 6-7(3), 4-6



Italia - Canada 1-2





Fabio Fognini (12 ATP) - Vasek Pospisil (150 ATP) 6-7(5), 5-7

Matteo Berrettini (8 ATP) - Denis Shapovalov (15 ATP) 6-7(5), 7-6(3), 6-7(5)

Mattero Berrettini / Fabio Fognini - Vasek Pospisil / Denis Shapovalov 6-2, 3-6, 6-3



Belgia - Columbia 2-1





Steve Darcis (158 ATP) - Santiago Giraldo (277 ATP) 6-3, 6-2

David Goffin (11 ATP) - Daniel Galan (194 ATP) 3-6, 6-3, 6-3

Sander Gille / Joran Vliegen - Juan Sebastian Cabal / Robert Farah 7-6(5), 4-6, 6-7(3)







Programul meciurilor de marți:



*toate partidele încep la ora 12:00 (ora României)







Terenul Central



Argentina - Chile

Meciuri directe: 9-8



Spania - Rusia

Meciuri directe: 4-2



Stadium 2





Franța - Japonia

Meciuri directe: 4-0



SUA - Canada

Meciuri directe: 15-0



Stadium 3





Kazakhstan - Olanda

Meciuri directe: 0-0



Australia - Columbia

Meciuri directe: 0-0









La turneul final, care are loc în Caja Magica din Madrid (18-24 noiembrie), cele 18 echipe sunt împărțite în șase grupe, fiecare a câte trei echipe. În fiecare grupă se vor disputa 3 confruntări, fiecare duel având 3 meciuri: două de simplu și unul de dublu, care se vor disputa după sistemul cel mai bun din trei seturi. Suprafața de joc este hard.



Componența celor șase grupe:



Grupa A



Franța: Gael Monfils, Benoit Paire, Jo-Wilfried Tsonga, Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut; Căpitan nejucător: Sebastien Grosjean





Japonia: Yoshihito Nishioka, Yasutaka Uchiyama, Yuichi Sugita, Taro Daniel, Ben McLachlan; Căpitan nejucător: Satoshi Iwabuchi





Serbia: Novak Djokovic, Dusan Lajovic, Filip Krajinovic, Viktor Troicki, Janko Tipsarevic; Căpitan nejucător: Nenad Zimonjic







Grupa B



Croația: Marin Cilic, Borna Coric, Mate Pavic, Nikola Mektic, Ivan Dodig; Căpitan nejucător: Zeljko Krajan





Rusia: Daniil Medvedev, Karen Khachanov, Andrey Rublev, Evgeny Donskoy; Căpitan nejucător: Shamil Tarpishev







Spania: Rafael Nadal, Roberto Bautista Agut, Pablo Carreno Busta, Feliciano Lopez, Marcel Granollers; Căpitan nejucător: Sergi Bruguera





Grupa C



Argentina: Diego Schwartzman, Guido Pella, Leonardo Mayer, Horacio Zeballos; Căpitan nejucător: Gaston Gaudio



Chile: Cristian Garin, Nicolas Jarry, Alejandro Tabilo, Marcelo Tomas Barrios Vera, Hans Podlipnik-Castillo; Căpitan nejucător: Nicolas Massu



Germania: Jan-Lennard Struff, Philipp Kohlschreiber, Dominik Koepfer, Kevin Krawietz, Andreas Mies; Căpitan nejucător: Michael Kohlmann





Grupa D



Australia: Alex de Minaur, Nick Kyrgios, John Millman, Jordan Thompson, John Peers; Căpitan nejucător: Lleyton Hewitt



Belgia: David Goffin, Kimmer Coppejans, Steve Darcis, Joran Vliegen, Sander Gille: Căpitan nejucător: Johan Van Herck



Columbia: Daniel Galan, Santiago Giraldo, Alejandro Gonzalez, Juan Sebastian Cabal, Robert Farah; Căpitan nejucător: Pablo Gonzalez







Grupa E





Marea Britanie: Dan Evans, Andy Murray, Jamie Murray, Neal Skupski; Căpitan nejucător: Leon Smith



Kazakhstan: Alexander Bublik, Mikhail Kukushkin, Dmitry Popko, Alexsandr Nedovyesov, Andrey Golubev; Căpitan nejucător: Dias Doskarayev





Olanda: Robin Haase, Tallon Griekspoor, Botic Van de Zandschulp, Wesley Koolhof, Jean-Julien Rojer; Căpitan nejucător: Paul Haarhuis









Grupa F





Canada: Milos Raonic, Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Vasek Pospisil; Căpitan nejucător: Frank Dancevic





Italia: Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Andrea Seppi, Simone Bolelli; Căpitan nejucător: Corrado Barazzutti





SUA: Taylor Fritz, Reilly Opelka, Sam Querrey, Frances Tiafoe, Jack Sock; Căpitan nejucător: Mardy Fish





Prima clasată din fiecare grupă se va califica în sferturile de finală, celor 6 echipe alăturându-li-se cele mai bune două echipe clasate pe locul al doilea.



Cum se va juca în sferturi:





Sfert 1: Câștigătoarea Grupei A vs O echipă clasată pe locul 2

Sfert 2: Câștigătoarea Grupei D vs Câștigătoarea Grupei F

Sfert 3: Câștigătoarea Grupei E vs Câștigătoarea Grupei C

Sfert 4: O echipă clasată pe locul 2 vs Câștigătoarea Grupei B



Semifinale: Sfert 1 vs Sfert 2; Sfert 3 vs Sfert 4





Programul turneului final:





Faza grupelor: 18-21 noiembrie

Sferturi: 21-22 noiembrie

Semifinale: 23 noiembrie

Finală: 24 noiembrie





Cupa Davis se află la ediția cu numărul 107 din istorie. Anul trecut, Salatiera de Argint a fost câștigată de Croația, care a învins-o în finală pe Franța, scor 3-1.







Ultimele câștigătoare ale Cupei Davis:





2018 Croația

2017 Franța

2016 Argentina

2015 Marea Britanie

2014 Elveția

2013 Cehia

2012 Cehia

2011 Spania

2010 Serbia

2009 Spania





Începând din acest an, Cupa Davis se desfăşoară după o formulă nouă, cu două tururi preliminare şi un turneu final la care iau parte 18 echipe, şase dintre ele calificate direct, în baza rezultatelor de la ediţia precedentă.