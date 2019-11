Licitație pentru racheta ruptă de Serena Williams în finala cu scandal de la US Open din 2018

Racheta, al cărei preţ de pornire este de 2.000 de dolari, poate fi licitată până la 7 decembrie.



"Cred că preţul cel mai mic la final va fi de 10.000 de dolari, dar nu aş fi surprins să ajungă la 25.000 de dolari sau 50.000 de dolari", a declarat Ken Goldin, fondatorul Goldin Auctions, un site de licitaţii pentru articole legate de sport.



Jucătoarea americană Serena Williams a fost amendată cu suma de 17.000 de dolari pentru comportamentul din finala US Open din 2018, disputată cu Naomi Osaka.



Jucătoarea japoneză, atunci pe locul 19 WTA şi cap de serie numărul 20, a câştigat turneul US Open, învingând-o în finală pe Serena Williams, locul 26 WTA şi cap de serie numărul 17, scor 6-2, 6-4, meci marcat de o dispută între fostul lider WTA şi arbitrul portughez Carlos Ramos.



Incidentele au început la 1-0 pentru Williams, în al doilea set. Ramos i-a acordat americancei un avertisment pentru coaching, iar aceasta a izbucnit: "Nu avem un cod. Nu trişez ca să câştig, prefer să pierd". După meci, antrenorul Patrick Mouratoglou avea să recunoască faptul că i-a dat indicaţii elevei sale, dar a susţinut că aceasta nu a văzut semnele din tribună.



Meciul a continuat, Serena Williams reuşind să se desprindă la 3-1, după un break în ghemul al patrulea. Însă sportiva din SUA a comis două duble greşeli în ghemul următor şi Osaka a făcut rebreak. De nervi, Williams a dat cu racheta de pământ şi a primit al doilea avertisment şi punct pierdut: 3-2 pentru ea şi 15-0 pentru Osaka în ghemul al şaselea.



Serena Williams a luat foc şi s-a luat de arbitru: "Îmi datorezi scuze. Nu am trişat niciodată, încerc să dau un bun exemplu fiicei mele. Nu am trişat niciodată." Jucătoarea americană a intrat de mai multe ori în conflict verbat cu Ramos, pe care l-a făcut "mincinos", pentru că a acuzat-o de "coaching", şi "hoţ", pentru că i-a furat un punct. "Nu o să mă mai arbitrezi niciodată", a mai spus ea.



După o discuţie îndelungată cu Ramos, Serena Williams, vizibil supărată, a primit a treia penalizare, pentru abuz verbal, ceea ce a costat-o pe sportiva americană un ghem, de la 3-4 la 3-5.



"Mulţi tenismeni au făcut la fel ca mine şi nu au fost sancţionaţi. Pe mine m-ai sancţionat pentru că sunt femeie", a continuat Serena Williams, dar arbitrul a rămas ferm în decizia lui de a-i da ghem pierdut.



În continuare, cele două jucătoare au mai câştigat câte un ghem fiecare, iar Osaka s-a impus cu 6-2, 6-4, informează News.ro.