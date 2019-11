Cupa Davis debutează într-un nou format - Programul primelor dueluri din faza grupelor

Prima ediție a noului format din Cupa Davis va debuta luni, cu primele trei confruntări din faza grupelor. Competiția pornește la drum cu 18 echipe și se dispută în perioada 18-24 noiembrie, în Caja Magica din Madrid. În meciul deschidere se vor înfrunta Croația, deținătoarea Salatierei de Argint, și Rusia.





Se vor disputa în prima zi a competiției:





*toate meciurile încep la ora 17:00 (ora României)





Croația - Rusia / Terenul Central

Meciuri directe: 1-0





Italia - Canada / Stadium 2

Meciuri directe: 1-0



Belgia - Columbia / Stadium 3

Meciuri directe: 0-0





Începând din acest an, Cupa Davis se desfăşoară după o formulă nouă, cu două tururi preliminare şi un turneu final la care iau parte 18 echipe, şase dintre ele calificate direct, în baza rezultatelor de la ediţia precedentă.





La turneul final, care are loc în Caja Magica din Madrid (18-24 noiembrie), cele 18 echipe sunt împărțite în șase grupe, fiecare a câte trei echipe. În fiecare grupă se vor disputa 3 confruntări, fiecare duel având 3 meciuri: două de simplu și unul de dublu, care se vor disputa după sistemul cel mai bun din trei seturi. Suprafața de joc este hard.



Componența celor șase grupe:



Grupa A



Franța: Gael Monfils, Benoit Paire, Jo-Wilfried Tsonga, Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut; Căpitan nejucător: Sebastien Grosjean





Japonia: Yoshihito Nishioka, Yasutaka Uchiyama, Yuichi Sugita, Taro Daniel, Ben McLachlan; Căpitan nejucător: Satoshi Iwabuchi





Serbia: Novak Djokovic, Dusan Lajovic, Filip Krajinovic, Viktor Troicki, Janko Tipsarevic; Căpitan nejucător: Nenad Zimonjic







Grupa B



Croația: Marin Cilic, Borna Coric, Mate Pavic, Nikola Mektic, Ivan Dodig; Căpitan nejucător: Zeljko Krajan





Rusia: Daniil Medvedev, Karen Khachanov, Andrey Rublev, Evgeny Donskoy; Căpitan nejucător: Shamil Tarpishev







Spania: Rafael Nadal, Roberto Bautista Agut, Pablo Carreno Busta, Feliciano Lopez, Marcel Granollers; Căpitan nejucător: Sergi Bruguera





Grupa C



Argentina: Diego Schwartzman, Guido Pella, Leonardo Mayer, Horacio Zeballos; Căpitan nejucător: Gaston Gaudio



Chile: Cristian Garin, Nicolas Jarry, Alejandro Tabilo, Marcelo Tomas Barrios Vera, Hans Podlipnik-Castillo; Căpitan nejucător: Nicolas Massu



Germania: Jan-Lennard Struff, Philipp Kohlschreiber, Dominik Koepfer, Kevin Krawietz, Andreas Mies; Căpitan nejucător: Michael Kohlmann





Grupa D



Australia: Alex de Minaur, Nick Kyrgios, John Millman, Jordan Thompson, John Peers; Căpitan nejucător: Lleyton Hewitt



Belgia: David Goffin, Kimmer Coppejans, Steve Darcis, Joran Vliegen, Sander Gille: Căpitan nejucător: Johan Van Herck



Columbia: Daniel Galan, Santiago Giraldo, Alejandro Gonzalez, Juan Sebastian Cabal, Robert Farah; Căpitan nejucător: Pablo Gonzalez







Grupa E





Marea Britanie: Dan Evans, Andy Murray, Jamie Murray, Neal Skupski; Căpitan nejucător: Leon Smith



Kazakhstan: Alexander Bublik, Mikhail Kukushkin, Dmitry Popko, Alexsandr Nedovyesov, Andrey Golubev; Căpitan nejucător: Dias Doskarayev





Olanda: Robin Haase, Tallon Griekspoor, Botic Van de Zandschulp, Wesley Koolhof, Jean-Julien Rojer; Căpitan nejucător: Paul Haarhuis









Grupa F





Canada: Milos Raonic, Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Vasek Pospisil; Căpitan nejucător: Frank Dancevic





Italia: Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Andrea Seppi, Simone Bolelli; Căpitan nejucător: Corrado Barazzutti





SUA: Taylor Fritz, Reilly Opelka, Sam Querrey, Frances Tiafoe, Jack Sock; Căpitan nejucător: Mardy Fish





Prima clasată din fiecare grupă se va califica în sferturile de finală, celor 6 echipe alăturându-li-se cele mai bune două echipe clasate pe locul al doilea.



Cum se va juca în sferturi:





Sfert 1: Câștigătoarea Grupei A vs O echipă clasată pe locul 2

Sfert 2: Câștigătoarea Grupei D vs Câștigătoarea Grupei F

Sfert 3: Câștigătoarea Grupei E vs Câștigătoarea Grupei C

Sfert 4: O echipă clasată pe locul 2 vs Câștigătoarea Grupei B



Semifinale: Sfert 1 vs Sfert 2; Sfert 3 vs Sfert 4





Programul turneului final:





Faza grupelor: 18-21 noiembrie

Sferturi: 21-22 noiembrie

Semifinale: 23 noiembrie

Finală: 24 noiembrie





Cupa Davis se află la ediția cu numărul 107 din istorie. Anul trecut, Salatiera de Argint a fost câștigată de Croația, care a învins-o în finală pe Franța, scor 3-1.







Ultimele câștigătoare ale Cupei Davis:





2018 Croația

2017 Franța

2016 Argentina

2015 Marea Britanie

2014 Elveția

2013 Cehia

2012 Cehia

2011 Spania

2010 Serbia

2009 Spania