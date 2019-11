ATP: Top 10 la finalul sezonului - Nadal, Djokovic și Federer, pe podium / Tecău, salt de două locuri în ierarhia de dublu

După Turneul Campionilor, în Top 10 ATP la simplu s-a înregistrat o singură schimbare. Dominic Thiem, finalist la Londra, l-a depășit pe Daniil Medvedev și a urcat pe locul patru (cea mai bună clasare din carieră la final de sezon). Podiumul este ocupat în ordine de Rafael Nadal, Novak Djokovic și Roger Federer. În clasamentul de dublu, Horia Tecău a urcat două poziții, aflându-se acum pe locul 19.





În vârstă de 33 de ani, Rafael Nadal termină sezonul pe primul loc pentru a cincea oară în carieră și va ajunge astfel la minimum 205 săptămâni în postura de numărul 1 ATP. El s-a mai aflat pe prima poziție la finalul anilor 2008, 2010, 2013 şi 2017.





Novak Djokovic (32 ani) încheie sezonul în Top 2 pentru a opta oară în ultimii nouă ani, în timp ce Roger Federer (38 ani) se află pe ultima treaptă a podiumului la final de an pentru al doilea sezon consecutiv.



Jucători din România în ierarhia mondială:



154 Marius Copil 344

431 Filip Cristian Jianu 78 (+14)

544 Alexandru Jecan 47 (+63)

553 Nicholas David Ionel 45 (-2)

638 Nicolae Frunză 33 (+5)

701 Bogdan Ionuț Apostol 28 (-8)

704 Edris Fetisleam 27 (-5) etc.



Dublu:



19 Horia Tecău 3.650 puncte (+2)

153 Florin Mergea 492

229 Marius Copil 270

323 Alexandru Jecan 151 etc.



Clasamentul ATP, primele zece poziții la simplu:





1. Rafael Nadal 9.985 puncte

2. Novak Djokovic 9.145

3. Roger Federer 6.590

4. Dominic Thiem 5.825 (+1)

5. Daniil Medvedev 5.705 (-1)

6. Stefanos Tsitsipas 5.300

7. Alexander Zverev 3.345

8. Matteo Berrettini 2.870

9. Roberto Bautista Agut 2.540

10. Gael Monfils 2.530



Primele zece locuri la dublu:





1. Juan Sebastian Cabal (Columbia) 8.230 puncte

1. Robert Farah (Columbia) 8.230

3. Nicolas Mahut (Franta) 7.180

4. Horacio Zeballos (Argentina) 5.610

5. Pierre-Hugues Herbert (Franta) 5.290 (+9)

6. Lukasz Kubot (Polonia) 5.090 (-1)

7. Marcelo Melo (Brazilia) 4.910 (-1)

8. Raven Klaasen (Africa de Sud) 4.665 (+3)

9. Kevin Krawietz (Germania) 4.660 (-2)

10. Michael Venus (Noua Zeelandă) 4.530 (+8)