​VIDEO Tsitsipas, după victoria de la Turneul Campionilor: "A fost o finală magnifică" - Rezumatul partidei

Grecul Stefanos Tsitsipas a obţinut duminică cel mai important succes din cariera sa, impunându-se în Turneul Campionilor, competiţia care marcheză sfârşitul sezonului în circuitului ATP, la capătul unei finale "magnifice" pe care a câştigat-o în trei seturi, 6-7 (6/8), 6-2, 7-6 (7/4), în faţa austriacului Dominic Thiem.





"Sunt extrem de bucuros pentru această performanţă şi pentru această luptă excepţională, în care am dat totul pe teren. Această finală a fost cu adevărat magnifică şi cred că astfel de meciuri fac ca sportul nostru să fie atât de mare. Din aşa ceva este făcut tenisul", a declarat Tsitsipas (21 ani) după victorie.



"Este incredibil faptul că ţin în braţe acest trofeu, iar emoţiile mele sunt numeroase. Atunci când urmăream acest eveniment la televizor, îmi spuneam că aceşti campioni au fost obligaţi să facă un sezon fantastic pentru a putea participa la acest turneu. Iar acum sunt campion. Este impresionant! (...) Anul acesta a fost cel mai bun al meu de până acum, însă vreau să progresez fără încetare. Am învins unul dintre cei mai buni jucători, ceea ce mi-a dat încredere şi am câştigat meciuri în turneele Masters 1.000 şi în cele de Mare Şlem. Cred încă că puteam realiza mai mult în turneele de Grand Slam", a adăugat el.



Jucătorul grec, care s-a impus anul trecut în ATP Next Gen, turneul rezervat celor mai bune "speranţe" ale circuitului ATP, a devenit cu această ocazie cel mai tânăr câştigător al Turneului Campionilor din ultimii 18 ani.











Rezumatul finalei Stefanos Tsitsipas vs Dominic Thiem: