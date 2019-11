VIDEO Stefanos Tsitsipas a câștigat în premieră Turneul Campionilor, după o finală superbă cu Dominic Thiem

Pentru Tsitsipas, acesta este doar al patrulea titlu din carieră, după cele de la Stockholm (2018), Marseille și Estoril (2019). El a mai jucat alte cinci finale (trei în acest an - Dubai, Madrid și Beijing).

La 21 de ani și trei luni, Stefanos Tsitsipas a devenit cel mai tânăr câștigător al Turneului Campionilor de la Lleyton Hewitt (20 ani în 2001 - Sydney) încoace.

Pentru al patrulea an consecutiv, un debutant s-a impus în finala sezonului. Precedenții campioni sunt Andy Murray (2016), Grigor Dimitrov (2017) și Alexander Zverev (2018). Acest lucru s-a mai întâmplat în perioada 1988-1991 (Boris Becker, Stefan Edberg, Andre Agassi și Pete Sampras au câștigat atunci).

Pentru prima oară după 2005, jucătorul care a pierdut primul set a reușit să câștige titlul. David Nalbandian a făcut acest lucru cu 14 ani în urmă, după ce a pierdut primul set în fața lui Roger Federer în finală (meci de cinci seturi).

Tsitsipas a fost jucătorul mai bun în începutul partidei, a avut mai multe lovituri câștigătoare, dar echilibrul a rezistat până la finalul manșei. Thiem a gresit usor în game-ul al 11-lea, însă a revenit extraordinar, a oferit câteva lovituri spectaculoase și a împins disputa în tiebreak, unde s-a impus după o luptă formidabilă cu 8-6.





Începând cu setul secund, Tsitsipas a părut să intre în transă și să joace un tenis incredibil, făcând din ce în ce mai puține greșeli neforțate (a avut doar una în acest set) și fiind spectaculos în foarte multe momente. Grecul a făcut două break-uri în debutul setului (s-a desprins la 4-0) și nu a mai putut fi oprit până la 6-2.





Prima dublă greșeală a partidei a venit în al treilea game al setului al treilea și a fost făcută de Thiem (acesta a fost și game-ul în care Stefanos a făcut break-ul care putea fi decisiv, având în vedere desfășurarea ultimelor game-uri). Dominic a reușit să iasă din corzi în cele din urmă, a prestat un joc mult mai bun din punct de vedere defensiv (a arătat și o ofensivă sigură) și a făcut un break la 30 (prima oară când austriacul s-a impus la retur), egalând la 3. Thiem a preluat conducerea cu un game câștigat la 0 (a reușit și un rever senzațional).

Tsitsipas a rezistat unui game bun făcut la retur de Thiem, s-a impus la 30, după un schimb spectaculos, și a egalat la 4. Aflat în poziția de a servi pentru a rămâne în meci (după un game câștigat de Thiem), Tsitsipas a făcut un game impresionant la lansare și s-a impus la 0 după doar 67 de secunde. La 6-5 pentru Dominic, Tsitsipas a început game-ul stângaci (a ratat un forehand în lung de linie), dar a revenit (ajutat și de austriac care a trimis de trei ori prea lung) și campionul avea să fie decis în tiebreak. Grecul a fost mult mai sigur pe el la început, s-a desprins la 4-1 cu două minibreak-uri avantaj, însă Thiem a revenit încă o dată (a avut câteva lovituri explozive) și a egalat la 4. Tot Dominic a fost cel care a ratat o lovitură simplă și l-a pus într-o poziție favorabilă pe grec: 5-4 cu două servicii la dispoziție. Tsitsipas nu a mai ezitat și s-a impus cu 7-4.

"Habar nu am cum am reușit să joc atât de bine în al doilea set. Nu am idee. Cred că mintea mea s-a relaxat și nu gândeam prea mult, lucru care a dus la o performanță minunată în setul secund, reușind să fac două break-uri. Nu i-am dat multe opțiuni de joc, a fost un set excelent pentru mine.





A fost destul de frustrant pentru mine să joc cu aceste emoții pentru prima oară la un eveniment atât de mare. Am avut un break în față și nu am reușit să îl apăr. Lucrurile au fost decise în tiebreak și sunt ușurat că am reușit o performanță incredibilă și pentru lupta pe care am oferit-o pe teren.





(n.r. Sprijinul publicului) este fenomenal, să am o asemenea armată în spatele meu în timp ce sunt pe teren. Mi-au dat atât de multă energie. Mi-au dat încredere că pot obține lucrurile pe care vreau să le obțin pe teren. Mă motivează. Iubesc asta. Vreau să mulțumesc fiecărui fan care a venit să mă susțină astăzi cu steagul Greciei. Au făcut acest loc să se simtă ca acasă" - Stefanos Tsitsipas.

Statistica finalei dintre Stefanos Tsitsipas și Dominic Thiem:





Ași: 9-8

Duble greșeli: 0-3

Procentaj primul serviciu: 62% - 69%

Puncte câștigate cu primul serviciu: 83% (50/60) - 71% (52/73)

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 62% (23/37) - 52% (17/33)

Puncte de break câștigate: 30% (3/10) - 25% (1/4)

Lovituri câștigătoare: 34-33

Erori neforțate: 16-40

Durata partidei: 2h36min.

Rezultatele înregistrate de campion:





Stefanos Tsitsipas vs Daniil Medvedev 7-6(5), 6-4

Stefanos Tsitsipas vs Alexander Zverev 6-3, 6-2

Rafael Nadal vs Stefanos Tsitsipas (4)6-7, 6-4, 7-5

Stefanos Tsitsipas vs Roger Federer 6-3, 6-4

Stefanos Tsitsipas vs Dominic Thiem (6)6-7, 6-2, 7-6(4)

Top 10 mondial, la finalul sezonului:





1. Rafael Nadal 9.985 puncte

2. Novak Djokovic 9.145

3. Roger Federer 6.590

4. Dominic Thiem 5.825

5. Daniil Medvedev 5.705

6. Stefanos Tsitsipas 5.300

7. Alexander Zverev 3.345

8. Matteo Berrettini 2.870

9. Roberto Bautista Agut 2.540

10. Gael Monfils 2.530

