VIDEO ​Turneul Campionilor: Stefanos Tsitsipas s-a calificat în finală / Victorie în două seturi cu Roger Federer

Cei doi jucători păreau siguri la serviciu în debutul setului secund, însă au urmat trei game-uri consecutive în care s-a impus cel aflat la primire (Tsitsipas a fost în avantaj - a făcut două break-uri profitând și de greșelile făcute de Roger). A urmat o serie patru game-uri în care cei doi și-au făcut treaba la serviciu, iar Roger Federer a fost aproape de recuperararea break-ului la 5-4 și 15-40, însă Stefanos a câștigat patru puncte consecutive și a închis partida cu un as (al șaselea).





De știut: Diferența de 17 ani diintre Federer și Tsitsipas este cea mai mare din istoria competiției. În ultimele șase întâlniri cu o diferență de 15 ani (sau mai mult), jucătorul mai tânăr câștigase de cinci ori.

Statistica meciului Tsitsipas vs Federer:





Ași: 6-3

Duble greșeli: 3-0

Lovituri câștigătoare: 20-21

Erori neforțate: 27-29

Puncte câștigate cu primul serviciu: 64% (36/56) - 70% (21/30)

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 55% (18/33) - 46% (11/24)

Puncte de break salvate: 92% (11/12) - 25% (1/4)

Total puncte câștigate: 53% (76/143) - 47% (67/143)

Durata partidei: 1h 36min.



"Sunt atât de mândru de mine astăzi, o performanță minunată și din nou oamenii au fost extraordinari. M-am bucurat cu adevărat de timpul petrecut pe teren. Uneori, în meciurile ca acesta, te întrebi cum ai reușit să treci peste toate dificultățile, toate acele mingi de break. Este o luptă la nivel mental, așa că sunt foarte mândru că am reușit să salvez atâtea mingi de break astăzi. Am încercat să nu fac meciul ușor pentru Roger, a jucat bine și felicitări lui pentru asta. S-a descurcat destul de bine în această săptămână.

El (n.r. Roger Federer) este o inspirație, evident, ca de fiecare dată. Să joc împotriva lui este cea mai mare onoare pe care o pot avea. Victoria de azi, probabil unul dintre cele mai bune meciuri ale mele din acest sezon, acestea sunt momentele pe care le aștept de fiecare dată, acestea sunt momentele în care vreau să demonstrez cel mai bun tenis al meu.", a declarat Stefanos Tsitsipas.





SIMPLY SUPERB FROM STEF!



The youngest player in the field has made the FINAL! \uD83D\uDC4F



\uD83C\uDFA5: @TennisTV | #NittoATPFinals | @StefTsitsipas pic.twitter.com/4PDVn8OGdV — ATP Tour (@atptour) November 16, 2019

"I remember myself being one of these kids watching the event. Dreams do come true."



Congratulations. @StefTsitsipas \uD83D\uDC4F



\uD83C\uDFA5: @TennisTV | #NittoATPFinals pic.twitter.com/H2tV8qU3u5 — ATP Tour (@atptour) November 16, 2019

That feeling when you save 11/12 break points against @rogerfederer to make the final \uD83E\uDD23@StefTsitsipas | #NittoATPFinals pic.twitter.com/Mk7JibcoVt — ATP Tour (@atptour) November 16, 2019

Rezultate înregistrate de Stefanos Tsitsipas:





Stefanos Tsitsipas vs Daniil Medvedev 7-6(5), 6-4

Stefanos Tsitsipas vs Alexander Zverev 6-3, 6-2

Rafael Nadal vs Stefanos Tsitsipas 6-7(4), 6-4, 7-5

Stefanos Tsitsipas vs Roger Federer 6-3, 6-4





De la ora 22:00, are loc a doua semifinală:





Dominic Thiem vs Alexander Zverev.

Campion la turneul Next Gen de anul trecut, Tsitsipas a salvat o minge de break a elvețianului în chiar primul game al partidei și a profitat de un smash ratat de Federer în game-ul următor pentru a câștiga la primire. La 4-2, Stefanos a recuperat de la 0-40 și a câștigat manșa după un game dramatic de 13 minute, în care a salvat alte două mingi de break și a fructificat a șaptea minge de set pe care a avut-o (6-3, după 44 de minute).Stefanos Tsitsipas a salvat nu mai puțin de 11 mingi de break avute de Roger Federer. Elvețianul a fructificat doar una.