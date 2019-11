Turneul Campionilor: Alexander Zverev, în semifinale după ce l-a învins pe Daniil Medvedev; Rafael Nadal, eliminat

Alexander Zverev (7 ATP), campionul en-titre, este ultimul jucător calificat în semifinale la Turneul Campionilor. Germanul l-a învins pe rusul Daniil Medvedev (4 ATP), în ultimul meci din grupa Andre Agassi, scor 6-4, 7-6(4). În urma acestui rezultat, Rafael Nadal, liderul mondial, este eliminat din competiție.





Zverev a început în forță partida din O2 Arena, reușind să se impună pe serviciul rusului chiar în game-ul de debut. Acest break s-a dovedit decisiv pentru câștigarea primului set de către campionul en-titre de la Turneul Campionilor. A fost 6-4 pentru german, după 34 de minute de joc.





În actul secund, ambii jucători au servit excelent. Zverev a avut un procentaj de 90% la punctele câștigate cu primul serviciu, în timp ce Medvedev a avut 86%. A existat o singură minge de break în acest set, la scorul de 4-4. Aceasta i-a aparținut lui Zverev, dar a fost salvată de rus. Până la urmă, s-a ajuns la tie-break, unde Medvedev a condus cu 2-1 și 3-2, însă Zverev a revenit și s-a impus cu 7-4. Partida a durat o oră și 20 de minute.







În urma acestui rezultat, Zverev obține calificarea în semifinale pentru a doua oară în carieră. În același timp, Rafael Nadal a fost eliminat din competiție. Pentru ca ibericul să meargă în penultimul act de la Londra, Medvedev ar fi trebuit să îl învingă pe Zverev.





Daniil Medvedev, jucător care a impresionat în acest sezon (a avut șase finale consecutive în perioada august - octombrie și 4 titluri în 2019) părăsește competiția fără victorie.







Rezultatele consemnate în Grupa Andre Agassi:



Stefanos Tsitsipas vs Daniil Medvedev 7-6(5), 6-4

Alexander Zverev vs Rafael Nadal 6-2, 6-4

Rafael Nadal vs Daniil Medvedev 6-7(3), 6-3, 7-6(4)

Stefanos Tsitsipas vs Alexander Zverev 6-3, 6-2

Rafael Nadal vs Stefanos Tsitsipas 6-7(4), 6-4, 7-5

Alexander Zverev vs Daniil Medvedev 6-4, 7-6(4)





Clasamentul final:



*victorii / seturi câștigate - pierdute



1. Stefanos Tsitsipas 2 / 5-2 (calificat)

2. Alexander Zverev 2 / 4-2 (calificat)

3. Rafael Nadal 2 / 4-4

4. Daniil Medvedev 0 / 1-6

The final standings for Group Andre Agassi \uD83D\uDC4A



Which match was your favourite? #NittoATPFinals pic.twitter.com/8T3KYpy0S7 — ATP Tour (@atptour) November 15, 2019 Programul semifinalelor





Se vor disputa sâmbătă:







Stefanos Tsitsipas vs Roger Federer (de la ora 16:00)

Dominic Thiem vs Alexander Zverev (de la ora 22:00)



Super performance from @AlexZverev \uD83D\uDCAA



The defending champion defeats Medvedev 6-4, 7-6 to clinch the final spot in the semis at the #NittoATPFinals!



\uD83C\uDFA5: @TennisTV pic.twitter.com/SYFG8p4oer — ATP Tour (@atptour) November 15, 2019