Turneul Campionilor: Rafael Nadal rămâne în cursa pentru semifinale - Victorie în trei seturi cu Stefanos Tsitsipas

Rafael Nadal l-a învins în trei seturi pe Stefanos Tsitsipas, scor 6-7(4), 6-4, 7-5, și păstrează în continuare șanse pentru calificarea în semifinalele Turneului Campionilor. Ibericul așteaptă însă un "ajutor" din partea lui Daniil Medvedev, care trebuie să îl învingă în ultimul meci al grupei pe Alexander Zverev.



Primul serviciu a fost la cote înalte pentru ambii jucători în setul de debut, astfel că nu a existat nicio minge de break. S-a ajuns la tie-break, acolo unde erorile și-au făcut loc în jocul lui Nadal, care și-a cedat serviciul de trei ori, reușind doar două mini-break-uri. A fost 7-6(4) pentru Tsitsipas, după aproape o oră de joc.







Actul al doilea a început tot sub semnul echilibrului. Nadal a obținut primele mingi de break din meci la scorul de 2-2, când Stefanos Tsitsipas a comis o dublă greșeală la 30-15 pentru iberic. Prima șansă a fost anulată de grec cu un forehand superb în lung de linie, în timp ce a doua a fost irosită de Nadal, după o minge trimisă în fileu.







După un game solid de serviciu, Nadal l-a pus din nou în dificultate pe tânărul adversar și a mai obținut încă o minge de break. Tsitsipas a salvat-o și pe aceasta, după un serviciu bine plasat la interior. La 4-4, Nadal și-a mai procurat o minge de break în urma un punct superb, închis cu smash-ul. Forehand-ul l-a trădat pe grec, astfel că ibericul și-a trecut în cont primul break din meci.





Nadal a servit pentru câștigarea setului secund, dar nu făcut-o fără emoții. De la 40-0, spaniolul a pierdut două puncte consecutive în urma unor erori. Până la urmă, a treia mingea a fost fructificată de Nadal, care a împins partida în decisiv.







În decisiv, la scorul de 2-2 și 30-0 pentru Nadal pe serviciul advers, ibericul a fost dezavantajat de o decizie a unui arbitru de linie. Rafa a obținut până la urmă două mingi de break în acel game (a condus cu 40-15), dar ambele au fost anulate de grec.

Tsitsipas a avut emoții și în următorul său game de serviciu, după ce a condus cu 40-15. Cu un retur direct câștigător la 40-40, Nadal și-a a făcut rost de încă o șansă de break, dar nici de data aceasta nu a avut succes. Serviciul l-a scos din nou pe grec din încurcătură.





La 5-5 și 30-30, Nadal a reușit un forehand senzațional. Tsitsipas a cerut challenge, însă mingea a prins jumătate din linie. Ajutat încă o dată de serviciu, grecul a salvat mingea de break a ibericului. Rafa a beneficiat apoi de încă o șansă de break, iar din apropierea fileului Tsitsipas a trimis în afara terenului și i-a cedat game-ul spaniolului. Aflat în poziția de servi pentru meci, Nadal nu s-a complicat. A fructificat prima minge de meci, după două ore și 54 de minute de joc.





În ciuda victoriei, Rafael Nadal nu e sigur de prezența în semifinalele Turneului Campionilor. Ibericul are nevoie ca Daniil Medvedev să îl învingă pe Alexander Zverev în ultimul meci al grupei, programat de la ora 22:00.





Ultimul punct al meciului Nadal vs Tsitsipas:





Rezultate consemnate în Grupa Andre Agassi:





Stefanos Tsitsipas vs Daniil Medvedev 7-6(5), 6-4

Alexander Zverev vs Rafael Nadal 6-2, 6-4

Rafael Nadal vs Daniil Medvedev 6-7(3), 6-3, 7-6(4)

Stefanos Tsitsipas vs Alexander Zverev 6-3, 6-2

Rafael Nadal vs Stefanos Tsitsipas 6-7(4), 6-4, 7-5





A mai rămas de jucat:





De la ora 22:00



Alexander Zverev vs Daniil Medvedev.





Clasament:





*victorii / seturi câștigate - pierdute





1. Rafael Nadal 2 / 4-4

2. Stefanos Tsitsipas 2 / 5-2 (calificat)

2. Alexander Zverev 1 / 2-2

4. Daniil Medvedev 0 / 1-4







