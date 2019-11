Turneul Campionilor: Cabal și Farah, victorie în grupa lui Tecău și Rojer - Cum arată clasamentul

Perechea Juan Sebastian Cabal / Robert Farah, cap de serie numărul 1, a obținut prima victorie la Turneul Campionilor și rămâne în cursa pentru semifinale. Cei doi columbieni au învins echipa germană Kevin Krawietz / Andreas Mies, scor 7-6(7), 6-2.

În ultimul meci al grupei Max Mirnyi, perechea româno-olandeză Horia Tecău / Jean Julien Rojer îi înfruntă pe francezii Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut, cap de serie numărul 7, calificați deja în semifinale.



Grație rezultatului obținut de Cabal și Farah, Tecău și Rojer au nevoie doar de un singur set câștigat în ultimul meci al grupei pentru a-și asigura prezența în penultimul act al competiției.



Partida dintre perechile Tecău / Rojer și Herbert / Mahut va avea loc tot vineri, după ora 19:45.



Horia Tecău și Jean Julien Rojer au câștigat Turneul Campionilor în 2015, când au trecut în ultimul act de Florin Mergea şi indianul Rohan Bopanna, scor 6-4, 6-3. Tecău se află la a șasea participare la Turneul Campionilor, patru alături de Rojer şi două cu suedezul Robert Lindstedt. Singura dată când românul a trecut de grupe a fost atunci când a câştigat trofeul.



Cum arată clasamentul din grupa Max Mirnyi:

*victorii / seturi câștigate - pierdute

1. Herbert P./Mahut N. 2 / 4-0

2. Rojer J./Tecău H. 1 / 3-3

3. Cabal J./Farah R. 1 / 3-4

4. Krawietz K./Mies A. 1 / 2-5

Din grupa Jonas Bjorkman au obținut calificarea în semifinale următoarele echipe: Raven Klaasen (Africa de Sud) / Michael Venus (Noua Zeelandă), cap de serie numărul 5, și Lukasz Kubot (Polonia) / Marcelo Melo (Brazilia), cap de serie numărul 2.





