Roger Federer: "Nadal şi Djokovic merită să fie deasupra mea în clasamentul ATP''

Victoria lui Federer i-a asigurat locul unu lui Nadal, care va rămâne lider mondial pentru a 205-a săptămână.



Elveţianul, cu şase titluri în Turneul Campionilor, a afirmat că Nadal şi Djokovic îşi merită locurile în clasamentul ATP: ''Ambii au avut ani geniali. Sunt fericit că am reuşit să câştig la ambii în acest an, dar cei doi merită să fie deasupra mea în clasament''.



''Sunt fericit pentru nivelul la care am jucat. Mereu e ceva special să-l bat pe Novak, dar nu m-am simţit ca şi cum am scăpat de fantasmele de la Wimbledon sau ceva de genul acesta. Nu am simţit asta pentru că am fost atât de aproape de el la Paris şi la Wimbledon. Am jucat foarte bine în acest sezon şi cred că această victorie dovedeşte asta. Ştiam că erau multe în joc azi pentru Novak, dar ştiam şi că nu l-am mai bătut în ultimii ani. A fost una dintre acele seri în care mi-a ieşit planul de joc, totul a mers cum m-am aşteptat'', a declarat Federer, care la Wimbledon a ratat în finală două mingi de meci contra sârbului.



În 2019, Rafael Nadal a câştigat titlurile la Roland Garros şi US Open, în timp ce Novak Djokovic s-a impus la Australian Open şi Wimbledon.





