Turneul Campionilor: O victorie cu Tsitsipas nu e suficientă - Rafael Nadal, la mâna rezultatelor

Vineri vor avea loc ultimele meciuri ale Grupei Andre Agassi de la Turneul Campionilor, iar calculele spun că Rafael Nadal nu este nici pe departe sigur de calificare nici măcar în cazul unei victorii cu Stefanos Tsitsipas. Ibericul are nevoie de ajutorul lui Daniil Medvedev: rusul trebuie să-l învingă pe Alexander Zverev.







Veștile bune s-au oprit pentru Rafa după victoria lui Federer contra lui Djokovic. Ibericul a primit un adevărat "cadou" de nuntă din partea marelui său rival (dar și prieten) și va încheia anul pe locul 1 în lume pentru a cincea oară (i-a egalat pe Jimmy Connors, Roger Federer și Novak Djokovic - lider rămâne Pete Sampras, cu șase).







De aici încolo, Nadal nu este doar la mâna rezultatului său. O eventuală victorie contra lui Tsitsipas îl pune doar în postura de a aștepta meciul dintre Alexander Zverev și Daniil Medvedev.







Dacă rusul se impune (nu contează în câte seturi), atunci Rafa va ajunge în semifinale. Șanse teoretice de calificare are până și Medvedev (are două înfrângeri până acum).







Calculele spun așa: dacă Tsitsipas trece de Nadal, iar rusul îl învinge în două seturi pe Zverev, atunci Daniil obține nesperat biletul pentru semifinale.







*Stefanos Tsitsipas este calificat în semifinale.





Calculele complete ale calificării sunt aici:











Ultimele meciuri din Grupa Andre Agassi:

*în direct la Digisport 2







De la ora 16:00





Rafael Nadal vs Stefanos Tsitsipas







De la ora 22:00







Alexander Zverev vs Daniil Medvedev.







Rezultate consemnate în Grupa Andre Agassi:



Stefanos Tsitsipas vs Daniil Medvedev 7-6(5), 6-4

Alexander Zverev vs Rafael Nadal 6-2, 6-4

Rafael Nadal vs Daniil Medvedev 6-7(3), 6-3, 7-6(4)

Stefanos Tsitsipas vs Alexander Zverev 6-3, 6-2



Cum arată meciurile directe (H2H):



Rafael Nadal: 3-0 cu Medvedev, 4-1 cu Tsitsipas, 5-1 cu Zverev

Daniil Medvedev: 0-3 cu Nadal, 5-1 cu Tsitsipas, 1-4 cu Zverev

Stefanos Tsitsipas: 1-4 cu Nadal, 1-5 cu Medvedev, 4-1 cu Zverev

Alexander Zverev: 1-5 cu Nadal, 4-1 cu Medvedev, 1-4 cu Tsitsipas



Turneul Campionilor se dispută în perioada 10-17 noiembrie, în O2 Arena din Londra. Este pentru ultima dată când capitala Angliei găzduiește competiția, turneul de final de an urmând să aibă loc de anul viitor la Torino. Campionul en-titre al întrecerii este Alexander Zverev (2018).