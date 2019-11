Ion Ţiriac: Tenisul românesc se îndreaptă spre o perioadă foarte, foarte dificilă după "era Halep"

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis, Ion Ţiriac, a declarat, joi, după Adunarea Generală a FRT, că tenisul românesc se îndreaptă spre o perioadă ''foarte, foarte grea'' după "era Halep" având în vedere faptul că instituţia pe care o conduce a rămas fără finanţare din partea Ministerului Tineretului şi Sportului de peste doi ani, scrie Agerpres.





El speră ca noul ministru al Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, să găsească o soluţie în ceea ce priveşte finanţarea.



"Tenisul românesc se îndreaptă spre o perioadă foarte, foarte, foarte dificilă după 'era Halep'. Noi am avut şi încă avem acest fenomen Halep, dar după ce se încheie vom avea un gol imens care va fi extrem de greu de umplut. Pentru că îl poţi umple numai dacă semeni acum şi culegi peste 10 ani. O să vedem de unde vin şi banii, dacă nu prin finanţare de la Guvern, atunci o să îi găsim în altă parte. Domnul Stroe zice că are toată bunăvoinţa să găsească o soluţie pentru finanţare, acum să vedem unde este soluţia", a spus Ţiriac.



Aflat la prima Adunare Generală după alegerile din luna iunie, Ion Ţiriac a menţionat că rolul de preşedinte al Federaţiei Române de Tenis nu este aşa de greu pentru că are în jurul său o echipă care munceşte pentru binele acestui sport.



"A fost prima Adunare Generală de la alegeri, o Adunare Generală normală, fără probleme. S-a citit tot ce s-a făcut în cadrul federaţiei, iar eu mi-am dat cu părerea despre ce s-a făcut în ultimele 5 luni în care am progresat cum a trebuit să progresăm. Acum vedem ce se poate face în continuare. Milionul de dolari îl faci într-o zi şi poţi să-l pierzi în 2 ore. Ca preşedinte de federaţie nu e aşa greu pentru că eu îi am pe aceşti oameni în jurul meu, care au muncit. Şi au muncit voluntar, pentru că ei nu sunt salariaţi ai federaţiei. Sunt nişte oameni care iubesc tenisul şi muncesc pentru el", a precizat Ţiriac.



Adunarea Generală a Federaţiei Române de Tenis s-a desfăşurat, joi, în prezenţa a 21 de membri după ce miercuri şedinţa a fost declarată nestatutară din lipsă de cvorum (doar 7 membri prezenţi).



În cadrul AG au fost prezentate şi votate următoarele documente: raportul Comitetului Director privind activitatea federaţiei de la ultima Adunare Generală, bilanţul contabil pe anul 2018, raportul Comisiei de cenzori pe anul 2018 şi planul anual de activitate şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe 2019.



Acesta este al doilea an în care Federaţia Română de Tenis nu primeşte finanţare de la bugetul de stat din cauza problemelor juridice.



Fostul candidat la preşedinţia Federaţiei Române de Tenis, dar şi la un post de vicepreşedinte, Marius Vecerdea, tergiversează soluţionarea apelului în procesul deschis de acesta prin care contestă alegerea lui Ion Ţiriac la conducerea instituţiei, arăta conducerea FRT într-un comunicat, acesta fiind motivul pentru care federaţia nu poate avea un buget de la Ministerul Tineretului şi Sportului.



Ion Ţiriac a fost ales preşedinte al Federaţiei Române de Tenis la 19 iunie, contracandidatul său, Marius Vecerdea, reprezentant al clubului Pamira din Sibiu, anunţând la finalul Adunării Generale că va contesta alegerile în instanţă.