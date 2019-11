VIDEO Zverev, acuzat că și-a folosit telefonul la meciul cu Tsitsipas: "Nu ştiu ce au văzut ei. Mereu îl las în vestiar"

Alexander Zverev a fost acuzat că ar fi folosit telefonul mobil în timpul meciului cu grecul Stefanos Tsitsipas, de la Turneul Campionilor, pe baza unor imagini postate pe reţelele de socializare.

Germanul a negat la conferinţa de presă susţinută după partidă că ar fi utilizat telefonul mobil.

"Nu ştiu ce au văzut ei, dar cu siguranţă nu era un telefon. Telefonul meu era în vestiar, mereu îl las acolo", a spus el.

Întrebat ce a atins în geanta lui dacă nu telefonul, Zverev a răspuns: "O sticlă de apă? Poate o sticlă goală de apă?"

Folosirea oricărui dispozitiv electronic în timpul meciurilor este interzisă de regulament pentru a preveni aranjarea meciurilor şi "on court coaching-ul", scrie News.ro.

Cu sau fără telefon, Alexander Zverev (7 ATP), campionul en-tire, a fost învins de Stefanos Tsitsipas (6 ATP), scor 6-3, 6-2.



Entirely possible that Zverev is indeed using some phonelike-but-not-a-phone electronic device. But if it’s a legal, approved thing, weird to keep it low and hidden and deny any knowledge of the device when asked. https://t.co/1tfW99rcGX