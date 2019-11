Novak Djokovic: "Ce a făcut Thiem a fost ieșit din comun. A fost fenomenal"

Învins de Dominic Thiem în al doilea meci de la Turneul Campionilor, Novak Djokovic a avut numai cuvinte de laudă pentru austriac. Fostul lider mondial conducea cu 6-3 la meciurile directe, însă a fost surprins de jocul lui Thiem. "Îi știu jocul, dar ce a făcut în seara asta a fost ieșit din comun. A fost fenomenal", a precizat sârbul.





Novak Djokovic, impresionat de evoluția lui Thiem





"Nu cred că am experimentat prea multe meciuri de genul acesta în care adversarul meu ajunge la fiecare lovitură. A fost incredibil și în unele momente a fost incredibil faptul că a lovit mingea cât de tare a putut și a fost în teren.





Profita de fiecare ocazie pentru a lovi mingea cât de tare putea. Plat, backhand în lung de linie. Nu a ratat prea mult cu backhand-ul în lung de linie. A fost minunat. Am mai jucat cu el înainte. Îi știu jocul, dar ce a făcut în seara asta a fost ieșit din comun.







Știu că poate juca la un nivel înalt, dar în această seară a fost fenomenal. A trebuit să lupt și am făcut-o. Sunt mândru că am revenit de la 5-6 în setul trei. El servea pentru meci.





Am avut tie-break-ul. Am avut 3-0, serviciul, am condus cu 4-1, apoi a fost 5-4 pentru el, poate ar fi trebuit să joc ceva mai agresiv în acele momente, dar are tot meritul.





Sunt încă în turneu. Voi fi față în față cu Roger. Câștigătorul merge în semifinale. Învinsul nu se califică. E simplu", a declarat Novak Djokovic, după ce a fost învins cu (5)6-7, 6-3, 7-6(5) de Dominic Thiem.





Pentru Dominic Thiem a fost a patra victorie în 10 meciuri jucate cu Novak Djokovic. Austriacul câștigase și ultima întâlnire directă, în semifinalele ediției din acest an de la Roland Garros, scor 6-2, 3-6, 7-5, 5-7, 7-5. Thiem l-a mai învins pe sârb în 2018, în optimi la Monte Carlo, scor 6-7(2), 6-2, 6-3, și în 2017, în sferturi la Roland Garros, scor 7-6(5), 6-3, 6-0.









Rezultate consemnate până acum în Grupa Bjorn Borg:



Novak Djokovic - Matteo Berrettini 6-2, 6-1

Dominic Thiem - Roger Federer 7-5, 7-5

Roger Federer - Matteo Berrettini 7-6(2), 6-3

Dominic Thiem - Novak Djokovic (5)6-7, 6-3, 7-6(5)





Programul următoarelor meciuri:

*Joi, 14 noiembrie



De la ora 16:00



Dominic Thiem vs Matteo Berrettini



De la ora 22:00



Novak Djokovic vs Roger Federer









Cum arată meciurile directe (H2H):



Novak Djokovic: 26-22 cu Federer, 6-4 cu Thiem, 1-0 cu Berrettini

Roger Federer: 22-26 cu Djokovic, 2-5 cu Thiem, 2-0 cu Berrettini

Dominic Thiem: 4-6 cu Djokovic, 5-2 cu Federer, 2-1 cu Berrettini

Matteo Berrettini: 0-1 cu Djokovic, 0-2 cu Federer, 1-2 cu Thiem.



