VIDEO Dominic Thiem, după victoria cu Djokovic: "A fost probabil cel mai bun meci pe care l-am jucat vreodată"

Dominic Thiem (5 ATP) a reușit în primele două meciuri de la Turneul Campionilor ceva la care puțini s-ar fi așteptat. Austriacul de 26 de ani i-a învins pe Roger Federer (3 ATP) și Novak Djokovic (2 ATP), asigurându-și în premieră prezența în semifinalele competiției. După victoria cu Djokovic (scor 6-7, 6-3, 7-6), Thiem s-a arătat extrem de mândru de evoluția sa, precizând că a fost probabil cel mai bun meci pe care l-a jucat vreodată.





"A fost poate cel mai bun meci pe care l-am jucat vreodată. A fost un adevărat meci clasic și epic, care are loc din când în când la aceste turnee mari. Știam că trebuie să joc așa că să-l înving. Împotriva tuturor celor care s-au calificat la acest turneu este necesar un efort special pentru a câștiga. Am făcut-o împotriva lui Roger și am făcut-o și astăzi", a declarat Dominic Thiem, după victoria cu Novak Djokovic.





"A trebuit să fac ceva deosebit ca să îl înving pe Djokovic"





"Probabil Novak este cel mai bun jucător din lume acum, așa că a trebuit să fac ceva deosebit, ceva neobișnuit și asta am făcut. Am lovit mingea într-adevăr foarte puternic. Sunt foarte încrezător, desigur. Cred că este prima dată când am învins doi membri din Big 3 în meciuri consecutive, ceea ce îmi oferă multă încredere", a spus Thiem.





"Vreau să continui forma excelentă"





"Sunt super fericit și mândru că am ajuns în semifinale pentru prima dată. A fost un obiectiv mare, dar acum nu este de ajuns. Voi încerca să joc un meci bun împotriva lui Matteo [Berrettini]. Desigur, este puțin mai confortabil acum, când nu am prea multă presiune în acest meci, dar vreau să continui forma excelentă și apoi să mă concentrez pe semifinale", a precizat austriacul.





Turneul Campionilor, la același nivel cu cele de Grand Slam





"Ar fi cel mai mare titlu al carierei mele. Cred că acest turneu este aproape la același nivel cu cele de Grand Slam, pentru că este atât de greu să-l câștigi. Trebuie să învingi doar jucători din Top 10. Trebuie să-i învingi pe opt cei mai buni jucători ai sezonului. Poate că acest turneu este cel mai dificil de câștigat în tot anul", consideră numărul 5 ATP.





"Am avut mai mult noroc în tie-break-ul setului trei"





"Acest meci a avut tot ce trebuie. El a fost la un nivel ridicat, la fel și eu. El a avut puncte uimitoare, dar și eu am reușit. Și atunci cred că meciul a meritat un tie-break în setul trei. Dacă jucăm două ore și 45 de minute, doi jucători din Top 10, este vorba doar de noroc și a fost ceva mai mult de partea mea astăzi în tie-break-ul setului trei. Dar sunt foarte fericit și mândru pentru că ... a fost probabil cel mai bun meci pe care l-am jucat vreodată", a spus Thiem.





Pentru Dominic Thiem a fost a patra victorie în 10 meciuri jucate cu Novak Djokovic. Austriacul câștigase și ultima întâlnire directă, în semifinalele ediției din acest an de la Roland Garros, scor 6-2, 3-6, 7-5, 5-7, 7-5. Thiem l-a mai învins pe sârb în 2018, în optimi la Monte Carlo, scor 6-7(2), 6-2, 6-3, și în 2017, în sferturi la Roland Garros, scor 7-6(5), 6-3, 6-0.





Turneul Campionilor: Dominic Thiem, în semifinale după ce l-a învins pe Novak Djokovic - Meci intens, decis la tiebreak









Rezultate consemnate până acum în Grupa Bjorn Borg:



Novak Djokovic - Matteo Berrettini 6-2, 6-1

Dominic Thiem - Roger Federer 7-5, 7-5

Roger Federer - Matteo Berrettini 7-6(2), 6-3

Dominic Thiem - Novak Djokovic (5)6-7, 6-3, 7-6(5)





Programul următoarelor meciuri:

*Joi, 14 noiembrie



De la ora 16:00



Dominic Thiem vs Matteo Berrettini



De la ora 22:00



Novak Djokovic vs Roger Federer









Cum arată meciurile directe (H2H):



Novak Djokovic: 26-22 cu Federer, 6-4 cu Thiem, 1-0 cu Berrettini

Roger Federer: 22-26 cu Djokovic, 2-5 cu Thiem, 2-0 cu Berrettini

Dominic Thiem: 4-6 cu Djokovic, 5-2 cu Federer, 2-1 cu Berrettini

Matteo Berrettini: 0-1 cu Djokovic, 0-2 cu Federer, 1-2 cu Thiem.



Turneul Campionilor se dispută în perioada 10-17 noiembrie, în O2 Arena din Londra. Este pentru ultima dată când capitala Angliei găzduiește competiția, turneul de final de an urmând să aibă loc de anul viitor la Torino. Campionul en-titre al întrecerii este Alexander Zverev (2018).





