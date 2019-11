​Turneul Campionilor: Dominic Thiem, în semifinale după ce l-a învins pe Novak Djokovic - Meci intens, decis la tiebreak în decisiv

Setul I

După un început sigur la serviciu de ambele părți, Djokovic a făcut break și s-a distanțat la 3-1, însă Thiem a recuperat rapid cu un game câștigat la 0, la primire, și actul avea să ajungă în tiebreak. Nole a părut că are răspunsul pentru toate loviturile austriacului și a modificat primul scorul seturilor, după ce a fructificat prima ocazie ivită, pe propriul serviciu. Sârbul a făcut doar două erori neforțate în prima parte a meciului.

Setul II

Forehand-ul lui Thiem a funcționat perfect de pe linia de fund în setul secund, acesta a făcut break-ul în al doilea game al manșei și nu a mai greșit la serviciu până la finalul setului de 40 de minute (a câștigat 79% dintre punctele disputate cu al doilea serviciu / Novak a început să producă mai multe erori - 10).

Setul III

Dominic a debutat mult mai bine în setul decisiv, a făcut break la 15 în chiar primul game, a salvat trei ocazii de revenire ale sârbului în game-ul următor, însă Nole a reușit să recupereze în cele din urmă și să treacă la conducere după trei game-uri câștigate consecutiv (4-3 pentru sârb). Când părea să aibă jocul în mână, Nole a pierdut inexplicabil, la 0, game-ul al 11-lea (pe propriul serviciu) și austriacul avea să servească pentru câștigarea partidei. Dominic a cedat însă în fața presiuni, Djoker-ul s-a impus la 15 și a împins disputa în tiebreak.

După un început favorabil (3-0 cu două minibreak-uri în față), Djokovic a început să piardă teren în fața agresivității lui Dominic, care a făcut patru minibreak-uri și nu a mai pierdut la serviciu: 7-5, după o oră și patru minute.



Ultimul punct al partidei Thiem vs Djokovic:

London, you’ve just witnessed a CLASSIC.@ThiemDomi defeats Djokovic 6-7(5), 6-3, 7-6(5) to book his spot in the #NittoATPFinals final four \uD83D\uDE4C



\uD83C\uDFA5: @TennisTV pic.twitter.com/34arwXNxRG