Se retrage la doar 30 de ani: Dominika Cibulkova spune adio tenisului

Slovaca Dominika Cibulkova, în vârstă de 30 de ani, și-a anunțat retragerea din tenis, marți, odată cu lansarea cărții sale - "Tenisul este viața mea", informează site-ul WTA, citat de Mediafax.





"Nu a fost o decizie luată peste noapte. A fost un proces îndelungat. Eram convinsă încă de când am jucat contra lui Azarenka, la Miami, că acela poate fi ultimul meu meci. Apoi am vorbit cu antrenorul meu, care mi-a reamintit că am promis că voi juca la Fed Cup, pentru a-mi putea lua rămas bun în fața fanilor din Slovacia", a declarat Cibulkova.



Dominika Cibulkova s-a născut în Bratislava, în mai 1989, și a devenit jucătoare profesionistă de tenis în 2004. În cariera sa, slovaca a câștigat opt titluri WTA - cel mai important în 2016, la Turneul Campioanelor - și a ajuns în finală la alte 13 întreceri.



La turneele de Grand Slam cea mai bună performanță a obținut-o la Australian Open, în 2014, unde a fost învinsă în finală de chinezoaica Na Li, scor 7-6 (3), 6-0 (a trecut, pe traseu, și de Simona Halep).



Cea mai bună clasare a sportivei avut loc în martie 2017, când s-a aflat pe locul 4 WTA. În 2019, sportiva din Slovacia a disputat 13 jocuri, terminându-și cariera cu 450 de victorii și 299 de înfrângeri.