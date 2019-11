VIDEO Thiem și Zverev, oamenii momentului - Noua generație, la putere la Londra

Dominic Thiem și Alexander Zverev sunt doi dintre cei mai importanți reprezentanți ai noii generații din tenis, iar în aceste zile și-au arătat din plin calitățile la Turneul Campionilor.



Dominic l-a învins în două seturi pe Roger Federer, în timp ce Alexander a bifat primul succes din carieră contra lui Rafael Nadal.



Practic, doi dintre cei mai importanți jucători din istoria sportului alb au fost învinși de mult mai tinerii lor adversari la Turneul Campionilor.



De știut: În legătură cu rezultatele consemnate luni în O2 Arena, este de semnalat următorul aspect. Conduși cu 5-0 în meciurile directe, Stefanos Tsitsipas și Alexander Zverev au spart gheața în confruntările cu Daniil Medvedev, respectiv Rafael Nadal.



Thiem, Zverev și salutul noii generații din tenisul mondial:





Not a bad couple of days for these two...\uD83D\uDE09@AlexZverev \uD83E\uDD1D @ThiemDomi#NittoATPFinals pic.twitter.com/fFKm6Avlcu