Rafael Nadal, după înfrângerea cu Alexander Zverev: "Nu am avut probleme fizice. Nu am fost suficient de bun"

Rafael Nadal a fost învins în premieră de Alexander Zverev chiar în meciul de debut de la actuala ediție a Turneului Campionilor (scor 6-2, 6-4). Confruntat cu probleme fizice la începutul acestei luni, ibericul a asigurat că nu resimţit nicio durere în zona abdominală. "Singura mea scuză este că nu am fost suficient de bun", a spus Nadal.





"Nu mă plâng de starea fizică. Nu am avut dureri abdominale. Acesta este singurul lucru pozitiv, sincer. Sunt fericit pentru felul în care s-a simțit abdomenul și sper să pot continua așa, pentru că este adevărat că nu am reușit să mă antrenez prea mult și nu am pus prea multă presiune pe acea parte a corpului încă de sâmbăta trecută. Problema fizică nu a fost deloc o scuză. Singura mea scuză este că nu am fost suficient de bun.





Rămân pozitiv. Rămân competitiv, ceva ce astăzi nu am reușit. Acesta este lucrul care m-a dezamăgit cel mai mult, pentru că știind că nu voi fi la 100% în ceea ce privește mișcarea, încrederea sau lovirea mingii, aveam nevoie de cel mai bun spirit competitiv al meu și nu am fost așa", a spus Rafael Nadal, după înfrângerea cu Alexander Zverev.







Pentru Alexander Zverev (22 de ani), campionul en-titre, a fost prima victorie în fața lui Rafael Nadal. Precedentele cinci întâlniri au fost câștigate de jucătorul spaniol: 6-7(8), 6-0, 7-5 în optimi la Indian Wells (2016), 4-6, 6-3, 6-7(5), 6-3, 6-2 în turul doi la Australian Open (2017), 6-1, 6-1 în optimi la Monte Carlo (2017), 6-1, 6-4, 6-4 în Cupa Davis (2018) și 6-1, 1-6, 6-3 în finală la Roma (2018).





Rezultatele zilei de luni în Grupa Andre Agassi:



Stefanos Tsitsipas vs Daniil Medvedev 7-6(5), 6-4

Alexander Zverev vs Rafael Nadal 6-2, 6-4



Programul următoarelor meciuri:

*Miercuri, 13 noiembrie



De la ora 16:00



Rafael Nadal vs Daniil Medvedev



De la ora 22:00



Stefanos Tsitsipas vs Alexander Zverev



Cum arată grupele:



Grupa Andre Agassi



Rafael Nadal (1)

Daniil Medvedev (4)

Stefanos Tsitsipas (6)

Alexander Zverev (7)



Grupa Bjorn Borg



Novak Djokovic (2)

Roger Federer (3)

Dominic Thiem (5)

Matteo Berrettini (8)



Cum arată meciurile directe (H2H):



Rafael Nadal: 2-0 cu Medvedev, 4-1 cu Tsitsipas, 5-1 cu Zverev

Daniil Medvedev: 0-2 cu Nadal, 5-1 cu Tsitsipas, 1-4 cu Zverev

Stefanos Tsitsipas: 1-4 cu Nadal, 1-5 cu Medvedev, 3-1 cu Zverev

Alexander Zverev: 1-5 cu Nadal, 4-1 cu Medvedev, 1-3 cu Tsitsipas



Turneul Campionilor se dispută în perioada 10-17 noiembrie, în O2 Arena din Londra. Este pentru ultima dată când capitala Angliei găzduiește competiția, turneul de final de an urmând să aibă loc de anul viitor la Torino. Campionul en-titre al întrecerii este Alexander Zverev (2018).