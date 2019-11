VIDEO Roger Federer, după debutul ratat de la Turneul Campionilor: "Este foarte simplu, nu mai am voie să pierd"

​Roger Federer nu a părut neapărat în apele sale în meciul contra lui Dominic Thiem, iar austriacul s-a impus până la urmă cu un dublu 7-5. Elvețianul știe ce urmează: "este foarte simplu, nu mai am voie să pierd. O înfrângere și mă întorc acasă", a punctat Fedex.







Ce a spus Roger după meciul pierdut contra lui Thiem





"Cred că Dominic a jucat foarte bine, sincer. Am sperat că va avea mai multe probleme. Am început rău, asta evident că nu m-a ajutat. Am păşit greşit. A fost acel 0-40, acel break de la început. Dar ar fi trebuit să revin, am avut micile mele ocazii.







Nu am simţit deloc că eram pe dinafară. Dar în acele momente în care eu am avut şansele mele, Dominic s-a descurcat singur, rămânând foarte solid. Ce urmează? Este foarte simplu, nu mai am voie să pierd. O înfrângere şi mă întorc acasă. Dar aşa este în fiecare săptămână, de 20 de ani, nu se poate spune că descopăr o situaţie nouă" - Roger Federer, citat de News.ro.







Rezultatele zilei în Grupa Bjorn Borg:



Novak Djokovic - Matteo Berrettini 6-2, 6-1

Dominic Thiem - Roger Federer 7-5, 7-5



Programul următoarelor meciuri:

*Marți, 12 noiembrie



De la ora 16:00



Roger Federer vs Matteo Berrettini



De la ora 22:00



Novak Djokovic vs Dominic Thiem.



Cum arată meciurile directe (H2H):



Novak Djokovic: 26-22 cu Federer, 6-3 cu Thiem, 1-0 cu Berrettini

Roger Federer: 22-26 cu Djokovic, 2-5 cu Thiem, 1-0 cu Berrettini

Dominic Thiem: 3-6 cu Djokovic, 5-2 cu Federer, 2-1 cu Berrettini

Matteo Berrettini: 0-1 cu Djokovic, 0-1 cu Federer, 1-2 cu Thiem.



Turneul Campionilor se dispută în perioada 10-17 noiembrie, în O2 Arena din Londra. Este pentru ultima dată când capitala Angliei găzduiește competiția, turneul de final de an urmând să aibă loc de anul viitor la Torino. Campionul en-titre al întrecerii este Alexander Zverev (2018).





Aici poți urmări un rezumat al primei zilei de la Turneul Campionilor de la Londra: