Finala FedCup: Australia - Franța 2-2 / Ajla Tomljanovic, victorie în două seturi cu Pauline Parmentier

Australia rămâne în cursa pentru câștigarea trofeului FedCup, după ce Ajla Tomljanovic (51 WTA) a învins-o pe Pauline Parmentier (122 WTA), scor 6-4, 7-5. Australia și Franța sunt la egalitate, scor 2-2, după meciurile de simplu, astfel că învingătoarea se va decide după partida de dublu.

După un debut dezamăgitor (1-6, 1-6 cu Mladenovic, în prima zi a finalei), Tomljanovic a dat tot ce a avut mai bun pentru ca Australia să egaleze scorul la general în confruntarea cu Franța. Primul set a fost unul extrem de echilibrat, deși Tomljanovic a avut emoții încă din game-ul de debut, când franțuzoaica a avut două mingi consecutive de break.

Ajla a scăpat cu bine, iar apoi a servit impecabil (a avut patru game-uri albe consecutive pe propriul serviciu). Australianca a beneficiat de o minge de break la scorul e 4-3 în favoarea sa, dar nu a reușit să o fructifice. În cele din urmă, Tomljanovic a reușit break-ul decisiv la 5-4, la a doua oportunitate, adjudecându-și primul set cu 6-4.

În setul al doilea, Tomljanovic a rupt echilibrul la 3-2 pentru ea, însă și-a cedat serviciul în game-ul următor, astfel că a irosit avantajul de pe tabelă. Sub o presiune din ce în ce mai mare, la scorul de 4-4, Parmentier a avut șansa de a preluat conducerea, dar franțuzoaica a ratat mingea de break. Au urmat apoi două game-uri în care ambele jucătoare au servit fără greșeală, însă Parmentier a cedat la prima minge de meci a australiencei. Astfel, Tomljanovic a pus capăt partidei cu un break, după o oră și 34 de minute.



Pentru Ajla Tomljanovic este prima victorie pentru Australia în FedCup, după ce în perioada 2011-2019 a evoluat pentru Croația. De asemenea, jucătoarea de 26 de ani se află la prima convocare pentru echipa Australiei.

"Mă bucur că am avut a doua șansă astăzi. A fost incredibil toată săptămâna. Sunt încântată că am reușit să câștig și să țin Australia în cursă" - Ajla Tomljanovic.

"M-am gândit că Ajla a făcut o treabă bună ieri și de ce să nu merite și o a doua șansă. E totuși o finală. Ea făcut tot ce a putut ieri, știam că astăzi o să joace mai bine și a câștigat această partidă. Este aceeași situație ca la început de an, ca în acea semifinală cu Belarus. Atunci a fost o atmosferă extraordinară la Brisbane, iar publicul ne-a ajutat și ne-am calificat în finală. Din nou avem nevoie de sprijinul publicului" - Alicia Molik, căpitan nejucător al Australiei.



