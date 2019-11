​Finala FedCup: Australia - Franța 1-2 / Ashleigh Barty, învinsă de Kristina Mladenovic după un meci de mare luptă

Echipa Franței conduce cu 2-1 în confruntarea cu Australia, în finala FedCup care se desfășoară la Perth. Kristina Mladenovic (40 WTA) a produs surpriza și a învins-o pe Ashleigh Barty (1 WTA), scor 2-6, 6-4, 7-6(1), după două ore și 35 de minute de joc.

În al treilea meci de simplu joacă la această ora Ajla Tomljanovic (51 WTA) și Pauline Parmentier (122 WTA). Partida poate fi urmărită în direct pe Digi Sport 2.

Rezultatele finalei FedCup

9 noiembrie:



Ajla Tomljanovic - Kristina Mladenovic 1-6, 1-6

Ashleigh Barty - Caroline Garcia 6-0, 6-0



10 noiembrie:



Ashleigh Barty - Kristina Mladenovic 6-2, 4-6, 6-7(1)

Ajla Tomjlanovic - Caroline Garcia

Ashleigh Barty/Samantha Stosur - Caroline Garcia/Kristina Mladenovic / după ora 10:00



