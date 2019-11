Italianul Jannik Sinner (18 ani, locul 95 ATP) a câştigat, sâmbătă, turneul Next Gen ATP Finals, dotat cu premii totale de 1.400.000 dolari.

Cap de serie numărul 8, Sinner l-a învins în finală pe australianul Alex De Minaur (20 de ani, 18 ATP), principalul favorit al competiției, scor 4-2, 4-1, 4-2, după o oră și șase minute de joc.



Edițiile anterioare ale Next Gen ATP Finals au fost câștigate de Hyeon Chung (în 2017) și Stefanos Tsitsipas (în 2018).



