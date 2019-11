​Finala FedCup: Australia - Franța 1-1, după prima zi de întreceri / Ashleigh Barty, la turație maximă (6-0, 6-0 cu Garcia)

​Australia și Franța se află la egalitate, scor 1-1, după meciurile disputate în prima zi a finalei FedCup de la Perth. În primul meci al zilei, Kristina Mladenovic a trecut de Ajla Tomljanovic, scor 6-1, 6-1, în timp ce Ashleigh Barty a făcut o demonstrație de forță în fața Carolinei Garcia, impunându-se cu 6-0, 6-0, după doar 56 de minute de joc.



În primul meci al zilei, Ajla Tomljanovic (aflată la prima convocare în echipa de FedCup a Australiei) a cedat după o oră și 11 minute în fața Kristinei Mladenovic (40 WTA), prima "rachetă" a Franței, scor 1-6, 1-6. Australianca de pe locul 51 WTA a reușit să câștige doar două game-uri, câte unul în fiecare set. În primul act a făcut break la scorul de 0-3, iar în manșa a doua și-a făcut serviciul pentru prima și singura dată în meci, la scorul de 0-5.



În următorul meci, Ashleigh Barty (1 WTA) și-a răzbunat coechipiera, obținând o victorie categorică în fața Carolinei Garcia (45 WTA). Barty și-a respectat din plin statutul de lider mondial și s-a impus cu 6-0, 6-0, după doar 56 de minute de joc.



Programul finalei FedCup:

9 noiembrie:

Ajla Tomljanovic - Kristina Mladenovic 1-6, 1-6

Ashleigh Barty - Caroline Garcia 6-0, 6-0

10 noiembrie:

Ashleigh Barty - Kristina Mladenovic / de la ora 05:00 (ora României)

Ajla Tomjlanovic - Caroline Garcia / după ora 06:30

Ashleigh Barty/Samantha Stosur - Caroline Garcia/Kristina Mladenovic / după ora 08:00

*Căpitanii celor două echipe pot face schimbări în rândul jucătoarelor care vor evolua în aceste partide.



