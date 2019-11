WTA: O nouă schimbare - Karolina Pliskova nu va mai colabora cu antrenoarea Conchita Martinez

Karolina Pliskova nu va mai continua colaborarea cu antrenoarea Conchita Martinez, informația fiind confirmată pe contul personal de Instagram al jucătoarei din Cehia.







Parteneriatul dintre Karolina și Conchita a durat zece luni și nu va mai continua și în 2020.



Ce a scris Pliskova pe Instragram



"Am decis să nu mai lucrez cu Conchita. A fost o decizie dificilă, pentru că sezonul acesta a fost excelent. Mulţumesc pentru tot acest an şi îţi doresc ce e mai bun. Viaţa e o schimbare" - Karolina Pliskova.



Primul pas al colaborării dintre cele două părți a fost la US Open, în 2018, atunci când Pliskova a ajuns până în sferturi. Conchita a devenit antrenoarea Karolinei cu normă întreagă în luna februarie a lui 2019.



Rezultatele obținute de Pliskova în 2019



Turneul Campioanelor: semifinale

Beijing: turul 1

Wuhan: turul 3

Zhengzhou: câștigătoare

US Open: turul 4

Cincinnati - sferturi

Rogers Cup - sferturi

Wimbledon - turul 4

Eastbourne - câștigătoare

Birmingham - turul 2

Roland Garros - turul 3

Roma - câștigătoare

Madrid - turul 2

Stuttgart - turul 2

Miami - finală

Indian Wells - sferturi

Dubai - sferturi

Australian Open - semifinale

Brisbane - câștigătoare.